Avrupa şampiyonu boksör Elif'in hayali dünya şampiyonluğu

Avrupa şampiyonu milli boksör Elif Güneri, kariyerine dünya şampiyonluğunu da eklemek istiyor.

Son olarak ağustos ayına İtalya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Elif, dünya şampiyonu olabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İki kez dünya üçüncülüğü elde eden ve en büyük hayali milli formayla dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak olan milli boksör, 2018 yılında Hindistan'da düzenlenecek dünya şampiyonasında bu hayalini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Milli boksör Elif Güneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, unvanlarını korumak için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Hedefinin her zaman zirve ve şampiyonluk olduğunu vurgulayan Elif, "Avrupa şampiyonasında zirveyi yaşayıp, ülkemi en iyi şekilde temsil ettim. Bayrağımızı göndere çektirip, marşımızı okuttum. Şimdiki hedefim Hindistan'da gerçekleştirilecek dünya şampiyonasında şampiyon olabilmek, İstiklal Marşımızı bütün dünyaya dinletmek." diye konuştu.

Milli sporcu, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki Hisarönü Seçil Şanlı Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığını anlatarak, beldenin Bartın'a daha yakın olduğunu ve idmanlarını çoğunlukla burada sürdürdüğünü, hafta sonu ise Karabük'te çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi.

Beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapmasının çalışma temposunu etkilemediğinin altını çizen Elif, "Haftanın 3 günü çift idman yapıyorum. Şu anda ağırlık çalışıyorum. Çabuk kuvvet dönemindeyim. Daha sonra ring ve torba antrenmanlarıma başlayacağım." dedi.

"ZORLUKLARIN BENİ SINIRLAYACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Milli boksör, imkansızlıkların kendisini zorlasa da hiçbir zaman bahane etmediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimi düşünüyorum. Bu yüzden zorlukların beni sınırlayacağını düşünmüyorum. Dünya ve Avrupa şampiyonasına hazırlanırken de durumlar bu şekildeydi. Yine kendimizden fedakarlık yaptık. Yurt dışına çıktığımız zaman haberleri sürekli takip ediyoruz. Ülkemizin gündeminden haberimiz oluyor. Ona göre daha çok gayret göstermeye, başarılı olmaya çalışıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda finale 4 arkadaş kaldık. Bir gün önce Trabzon'da Eren kardeşimizin şehit olduğunu öğrendik. Final günü ringe çıkarken parolamız şampiyonluktu. Biz gümüş madalyayı bile düşünmüyorduk. Spor bu, kaybetmek de kazanmak da var. Nitekim üçümüz kazandık. Her maçı kazanan arkadaşımız, Eren kardeşimiz için asker selamı verdi. İstiklal Marşı'nı herkes gözyaşları içinde okudu."

Sayısız şampiyonluğu bulunduğunu fakat dünya şampiyonu unvanını henüz elde edemediğini kaydeden Elif Güneri, "Elde ettiğim başarılarla yetinen bir sporcu değilim. Ben hep en üstünü istemişimdir. O yüzden de çalışmışım ve gayret göstermişimdir. Şu anki birinci hedefim Hindistan'daki dünya şampiyonasında şampiyon olmak. Ardından 2019'da Trabzon'da düzenlenecek ve ev sahibi olacağımız dünya şampiyonası. Oraya bir numaralı seribaşı olarak gidip, dünya şampiyonu olmak istiyorum." şeklinde konuştu.