Yunan basını, Naim Süleymanoğlu için ne yazdı?

Türkiye dün öğle saatlerinde gelen acı bir haberle hüzne boğuldu... Olimpiyat ve dünya şampiyonu, halterin efsanesi Naim Süleymanoğlu, hayatını kaybetti. Uzun süredir mücadele ettiği karaciğer sirozu nedeniyle 23 Eylül'de hastaneye kaldırılan milli sporcuya yüzlerce kişi karaciğer vermek için gönüllü olmuştu. Cep Herkülü, uygun donörün bulunmasının ardından 6 Ekim'de Memorial Ataşehir Hastanesi'nde 8 saatlik bir operasyonla karaciğer nakli oldu. Ancak son olarak beynindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle 11 Kasım'da acil ameliyata alınan Naim Süleymanoğlu, 50 yaşında tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti.