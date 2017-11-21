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'a icra şoku!

Giriş Tarihi: 21.11.2017 16:05 Güncelleme Tarihi: 21.11.2017 16:29
Galatasaray'a icra şoku!

Judo Takımı’nın lojman olarak kullandığı dairenin 7 aylık kirasının ödenmemesi nedeniyle icraya verildi.

Milliyet'in haberine göre dairenin sahibi adına icra takibi yapan avukat 'ın başvurusunda 'Milyon dolarlık transferlere ödemeler yapılıyor, 25 bin liralık icra dosyası ödenmiyor' ifadeleri yer aldı.

25 BİN LİRA

İcra dosyasına göre 'ın Judo Takımı, 'ndaki bir daireyi judocuların lojmanı olarak kiraladı. Ancak lojmanın biriken ve yaklaşık 25 bin lira tutarındaki 7 aylık kirası daire sahibinin ihtarlarına rağmen ödenmedi.

Bunun üzerine daire sahibi avukatı aracılığıyla icra takibi başlattı. Kulüp adına kayıtlı bir araca haciz kaydı koydurdu. Bankalara da haciz ihbarnamesi gönderildi.

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Galatasaray'a icra şoku!
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