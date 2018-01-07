Servet Tazegül yeniden antrenmanlara başladı

Sakatlıklar ile ailevi nedenlerden dolayı 2017'de sadece iki organizasyona katılan ve tekvandoyu bırakma noktasına gelen Servet'ten iyi haber geldi.

Yeniden antrenmanlara başlayan 29 yaşındaki sporcu, tekvandoya devam etme yolunda önemli bir adım attı.

Servet Tazegül yaptığı açıklamada, antrenmanlarda kendisini denediğini belirterek, tekvandoya devam edip etmeme konusunda kesin kararını henüz vermediğini ifade etti.

2012 Londra Olimpiyatları'nda erkekler 68 kiloda altın madalya kazanan milli tekvandocu, antrenman temposunun hafif olduğunu, henüz yükleme yapmadığını dile getirdi.

Almanya'da yaşayan Servet Tazegül, "Antrenmanlara yeniden başladım. Tekvandoya devam edip etmeyeceğimi zaman gösterecek. Antrenmanlara başlamamı iyi bir gelişme olarak görebiliriz." diye konuştu.

"Tekvandoya kesin devam edeceğim diyemem." ifadesini kullanan Servet, şunları söyledi:

"Sakatlıklarım vardı, vücudumu dinlendirdim. 2016 Rio Olimpiyatları'ndan sonra doğru dürüst çalışamadım. Antrenmanlara ara vereli uzun zaman oldu. Almanya'daki salonumda çalışıyorum. Vücudum yükleme yapmama izin verirse tekvandoya devam edeceğim. Vücudumun izin vermesi halinde forma girdikten sonra antrenmanlara Türkiye'de devam etmeyi düşünüyorum."

Servet, 5 yaşından bu yana tekvando yaptığına dikkati çekerek, "İnsan özlüyor, vücudum istiyor. Yapınca da tatmin oluyorum ama beni en çok zorlayan, yaşadığım sakatlıklar. Ağrılar olmasın diye vücudumu zorlamıyorum, bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İKİNCİ KEZ BABA OLDU

İkinci kez babalık sevinci yaşayan Servet Tazegül, "Kızımın ardından oğlum oldu. Her insanın tatması gereken bir duygu. İnsana en çok mutluluk veren duydu." dedi.

Türkiye'ye kesin dönüş planları yaptıklarına değinen milli sporcu, "Bu yıl Türkiye'ye kesin dönüş yapabiliriz ama tam net değil. Çocuk biraz büyüsün, ondan sonra karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

SAKATLIKLAR PERFORMANSINI DÜŞÜRDÜ

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle son dönemde performansı düşen ve kariyerini noktalamanın eşiğine gelen Servet, 2017'de katıldığı iki şampiyonada madalya kazanamadı.

Güney Kore'nin Muju kentinde yapılan Dünya Şampiyonası'nda 74 kiloda tatamiye çıkan milli tekvandocu, ikinci turda organizasyona veda etti.

Servet Tazegül, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda da çeyrek finalde elendi.

Milli sporcunun kariyerinde 5 Avrupa, 2 dünya ve bir olimpiyat şampiyonluğu ile üçüncülüğü bulunuyor.