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Eczacıbaşı VitrA CEV Kadınlar Kupası'nda finalde

Voleybol CEV Kadınlar Kupası yarı final rövanş maçında Almanya'nın SSC Palmberg takımını konuk eden Eczacıbaşı VitrA, rakibini 3-0 yendi.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 20:59 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 21:28
Eczacıbaşı VitrA CEV Kadınlar Kupası'nda finalde

Deplasmandaki ilk maçı da 3-0 kazanan turuncu-beyazlı ekip, eşleşmede adını finale yazdıran taraf oldu. Eczacıbaşı Vitra, finalde Almanya'nın Allianz MTV ile Belarus'un Minchanka ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Çekişmeli başlayan maçta file önünü iyi kullanan Eczacıbaşı Vitra, ilk teknik molaya 8-6 önde geldi. Oyuna ağırlığını koymaya başlayan turuncu-beyazlılar, Meliha İsmailoğlu, Larson ve Adams'ın smaç sayılarıyla ikinci teknik molayı ise 16-10 üstün geçti. Eczacıbaşı Vitra, ilk seti zorlanmadan 25-18 kazanarak 1-0 üstünlüğü yakaladı.

İkinci sette üstün oyununu devam ettiren Eczacıbaşı VitrA, ilk teknik molaya 8-4 önde ulaştı. Savunmada zaman zaman bocalamasına karşın Boskovic ile Adams'ın sayılarıyla üstünlüğünü devam ettiren turuncu-beyazlılar, ikinci teknik molaya da 16-13 önde geldi. Turuncu-beyazlılar, seti 25-19 kazanarak hem 2-0 öne geçti hem de finale yükselmeyi garantiledi.

Üçüncü sette genç oyuncularına da yer veren Eczacıbaşı VitrA, ilk teknik molayı 8-4, ikinci teknik molayı ise 16-11 üstün geçti. Seti 25-20, maçı ise 3-0 kazanan Eczacıbaşı VitrA, adını finale yazdırdı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Petar Harizanov (Bulgaristan), Iris Stojic-Fogel (İsrail)

Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Adams (Simge Şebnem Aköz, Gözde Yılmaz, Beyza Arıcı, Hande Baladın)

SSC Palmberg: Geerties, Barfield, Lippmann, Szakmary, Dumancic, Hanke (Carocci, Alanko, Schoelzel, Oluic, Lohmann, Bettendorf)

Setler: 25-18, 25-19, 25-20

Süre: 75 dakika (23, 25, 27)

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Eczacıbaşı VitrA CEV Kadınlar Kupası'nda finalde
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