Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Formula 1'in "en yaşlısı" Raikkonen

Formula 1'in "en yaşlısı" Raikkonen

Bu sezon mücadele edecek 20 pilot içinde en yaşlısı Raikkonen, en genci ise Stroll. , 293 Grand Prix ile en tecrübeli pilot. 20 pilottan, 4'ü dünya şampiyonluğu yaşadı, 13'ü ise henüz yarış kazanamadı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 11:24
Formula 1'in en yaşlısı Raikkonen

Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak Formula 1'de bu sezon mücadele edecek 20 pilotun en yaşlısı Kimi Raikkonen, en genci ise oldu.

Ferrari'nin deneyimli Fin pilotu Raikkonen, 38 yaş ile ilk sırada yer aldı. Formula 1'de ikinci sezonunu yaşayacak 19 yaşındaki Williams sürücüsü Kanadalı Stroll ise en genç pilot olarak dikkati çekti.

ALONSO'NUN 293 GRAND PRİX TECRÜBESİ

McLaren-Honda takımı adına yarışan 36 yaşındaki , 293 Grand Prix'ye katılarak, bu sezon yarışan sürücüler içindeki en tecrübelisi olarak öne çıktı.

Ferrari'den Raikkonen 273, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü ise 208 Grand Prix ile Alonso'yu izledi.

Hamilton, bu sezon yarışan pilotlar içinde en çok Grand Prix kazanan (62), en çok pole pozisyonu elde eden (72) ve en çok podyuma çıkan (117) pilot oldu. Raikkonen de en çok hızlı tura sahip (45) pilot olarak göze çarptı.

4 DÜNYA ŞAMPİYONU

Bu sezon mücadele eden 20 pilottan 4'ü dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

ve Lewis Hamilton dörder kezle başı çekerken, Fernando Alonso 2, Kimi Raikkonen bir kez sezonu şampiyon tamamladı.

13'ÜNÜN YARIŞ BİRİNCİLİĞİ YOK

Formula 1'de mücadele edecek 20 pilotun 7'si en az bir kez Grand Prix kazandı, 13'ü ise henüz yarış birinciliği elde edemedi.

Lewis Hamilton (62), Sebastian Vettel (47), Fernando Alonso (32), Kimi Raikkonen (20), (5), ve Valtteri Botas üçer kez Grand Prix zaferi yaşayan isimler oldu.

, Nico Hulkenberg, Carlos Sainz, , , Lance Stroll, , , Marcus Ericsson, , , ve , Grand Prix kazanamadı.

PİLOTLAR VE KARİYERLERİ

Formula 1'de yeni sezonda mücadele edecek 20 pilot ve kariyerleri şöyle:

TakımPilotGPKGPPolePod.H.TurPuanD.Ş.
MercedesLewis Hamilton20862721173826104
MercedesValtteri Bottas97342239870
Red BullDaniel Ricciardo129512798160
Red BullMax Verstappen60301124210
WilliamsLance Stroll200010400
WilliamsSergey Sirotkin0000000
FerrariSebastian Vettel1994750993324254
FerrariKimi Raikkonen2732017914515651
McLarenStoffel Vandoorne210000140
McLarenFernando Alonso2933222972318492
Force IndiaSergio Perez13600744670
Force IndiaEsteban Ocon290000870
Toro RossoPierre Gasly5000000
Toro RossoBrendon Hartley4000000
HaasRomain Grosjean144001013440
HaasKevin Magnussen610010810
SauberCharles Leclerc0000000
SauberMarcus Ericsson76000090
RenaultNico Hulkenberg13701004050
RenaultCarlos Sainz6000001180

(Not: GP: Grand prix katılım, KGP: Kazandığı Grand Prix, Pole: Elde ettiği pole pozisyon, Pod.: Podyum sayısı, H.Tur: Hızlı tur sayısı, D.Ş.: Dünya şampiyonluğu)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Formula 1'in "en yaşlısı" Raikkonen
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN