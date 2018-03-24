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Judoda millilerden 3 altın

Bosna Hersek'te başlayan Avrupa Gençler Judo Kupası müsabakalarında Türk sporcular, 3 altın ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018 23:23
Judoda millilerden 3 altın

ndan yapılan açıklamaya göre Saraybosna'daki organizasyonda, kadınlarda Gamze Sayma ve Buket Mercan ile erkeklerde Oğuzhan Özışık birinci olurken, Samet Kumtaş üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlar 44 kiloda Gamze Sayman ve 57 kiloda Buket Mercan finalde Kosovalı rakiplerini yenerek altın madalyaya ulaştı.

Erkekler 55 kiloda Oğuzhan Özışık ise finalde İtalyan rakibine üstünlük sağlayarak kürsünün en üst basamağına çıkmayı başardı.

Organizasyonda erkekler 60 kiloda mücadele eden Samet Kumtaş da üçüncülük maçında takım arkadaşı Abdullah Berkin Özcan'ı geçerek bronz madalyanın sahibi oldu.

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Judoda millilerden 3 altın
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