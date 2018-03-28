Doktorların ‘yürüyemez’ dediği Emrah, omurilik felçlileri için bir kez daha koşacak

Henüz dünyada uygulanan kesin bir tedavisi bulunmayan omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara kaynak bulmak amacıyla gerçekleştirilen Wings For Life World Run'a geri sayım başladı. 6 Mayıs'ta 12 ülke ile aynı anda İzmir'de düzenlenecek organizasyonda hayat hikayeleriyle milyonlara ilham veren birçok isim de yer alacak. Bu isimlerden biri de Emrah Baki Başoğlu.

2 Ekim 2016'da Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Ereğli kesiminde çukura giren motosikletinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Başoğlu'nun omuriliğinde 2 kırık saptandı. Ameliyattan sonra doktorların tekrar yürüyebilmesi için yalnızca yüzde 5 ihtimal verdiği Başoğlu 3.5 aylık fizik tedavinin ardından yürümeye başladı ve geçtiğimiz yıl İzmir'de gerçekleştirilen Wings for Life World Run'da koştu.

Adeta imkansızı başaran Başoğlu, bu yıl da koşudaki yerini alacak. Zonguldak'ta üniversitede okutman olarak görev yapan Başoğlu, "Wings For Life World Run'da olmak geçen sene inanılmaz bir deneyimdi ve çok heyecanlıydı. Bu sene de yarışta omurilik felci geçirmiş başka arkadaşlarıma destek olacağım" ifadesini kullandı. Başoğlu, "Geçen seneki harika Wings for Life World Run organizasyonundan sonra bu sene de aynı koşuya katılacak olmak benim için çok heyecan verici. Geçen sene felç olmamın üzerinden sadece 7 ay geçmişken bana yürümenin de ötesinde hedeflerim olabileceğini hatırlatan bu organizasyonda bu sene hedeflerimi daha da ileriye taşıyacağım ve bir başka omurilik felçlisi arkadaşımın tekerlekli sandalye itici gücü olarak onunla beraber koşacağım" dedi.