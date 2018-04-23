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, filede şampiyonluk için sahaya çıkıyor

adı altında bu sezon 34. kez oynanan Kadınlar 1. Voleybol Ligi'nin play-off final serisinde VakıfBank karşısında 2-1 önde olan turuncu-beyazlı takım, rakibi ile yarın yapacağı müsabakayı kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak. , 16 kezle deplasmanlı ligde en fazla şampiyonluk yaşan takım durumunda bulunuyor.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018 13:03
Eczacıbaşı VitrA, filede şampiyonluk için sahaya çıkıyor

adı altında bu sezon 34. kez oynanan Kadınlar 1. Voleybol Ligi'nde , şampiyonluğa çok yakın.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin play-off final serisinde VakıfBank karşısında 2-1 önde olan turuncu-beyazlı takım, rakibi ile yarın oynayacağı müsabakayı kazandığı takdirde kupayı müzesine götürecek.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin şampiyon olacağı play-off final serisindeki ilk maçı 3-0 kaybeden Eczacıbaşı VitrA, ikinci müsabakayı 3-1, üçüncü karşılaşmayı da 3-2 kazanarak seride 2-1 öne geçti.

VakıfBank'ın yarınki müsabakadan galip ayrılması durumunda ise şampiyon serinin beşinci ve son maçında belli olacak.

FİNAL YOLU

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezonu 21 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider bitiren Eczacıbaşı VitrA, play-off çeyrek final serisinde sezonu 8. tamamlayan ile eşleşti.

Nilüfer Belediyespor ile oynadığı iki müsabakadan da 3-0'lık skorlarla galip ayrılan turuncu-beyazlı ekip, yarı finalde ile karşılaştı.

Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe ile oynadığı müsabakaları 3-1 ve 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Normal sezonu ikinci sırada bitiren VakıfBank ise çeyrek finalde , yarı finalde de 'ı saf dışı bırakarak finale çıktı.

DAHA ÖNCE 16 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Eczacıbaşı, Kadınlar 1. Voleybol Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan takım durumunda bulunuyor.

Turuncu-beyazlı ekip, deplasmanlı ligde daha önce 16 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Deplasmanlı ligin ilk sezonu 1984-1985'ten 1988-1989'a kadar üst üste 5 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Eczacıbaşı, 1999-2003 yıllarında da üst üste 5 kez kupayı havaya kaldırdı.

Turuncu-beyazlılar, 1993-1994, 1994-1995, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 ve 2011-2012 sezonlarında da mutlu sona ulaştı.

Öte yandan Eczacıbaşı, deplasmanlı lig öncesinde de üst üste 12 şampiyonluk yaşadı.

VAKIFBANK'IN ŞAMPİYONLUKLARI

VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'dan sonra ligde en fazla şampiyonluk yaşayan takım.

Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan kulüp, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta adını aldı. Kulübün adı 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak yeniden değiştirildi.

Deplasmanlı ligde 1991-1992, 1996-1997, 1997-1998 sezonlarında şampiyon olan VakıfBank, Güneş Sigorta ile birleştikten sonra VakıfBank Güneş Sigorta ismiyle 2003-2004, 2004-2005 sezonlarında mutlu sona ulaştı. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.

VakıfBank, 2012-2013, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında da şampiyonluk kupasını müzesine götürme başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE 5 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Fenerbahçe, ligde 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde ilk şampiyonluğunu 2008-2009 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010 ve 2010-2011 sezonlarında da şampiyon olarak üst üste 3 kez kupayı kazandı.

Fenerbahçe, 2014-2015 ve 2016-2017'de de kupayı alan takım oldu.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUĞU YOK

Lig tarihinde 3 kez mutlu sona ulaştı.

Türk sporunun "Üç büyükler"inden Galatasaray ve Beşiktaş ise deplasmanlı ligde şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

ŞAMPİYONLAR

Kadın voleybolunda geride kalan 33 sezonun şampiyonları şunlar:

SezonŞampiyon
1984-1985Eczacıbaşı
1985-1986Eczacıbaşı
1986-1987Eczacıbaşı
1987-1988Eczacıbaşı
1988-1989Eczacıbaşı
1989-1990Emlak Bankası
1990-1991Emlak Bankası
1991-1992VakıfBank
1992-1993Güneş Sigorta
1993-1994Eczacıbaşı
1994-1995Eczacıbaşı
1995-1996Emlak Bankası
1996-1997VakıfBank
1997-1998VakıfBank
1998-1999Eczacıbaşı
1999-2000Eczacıbaşı
2000-2001Eczacıbaşı
2001-2002Eczacıbaşı
2002-2003Eczacıbaşı
2003-2004VakıfBank Güneş Sigorta
2004-2005VakıfBank Güneş Sigorta
2005-2006Eczacıbaşı
2006-2007Eczacıbaşı
2007-2008Eczacıbaşı Zentiva
2008-2009Fenerbahçe Acıbadem
2009-2010Fenerbahçe Acıbadem
2010-2011Fenerbahçe Acıbadem
2011-2012Eczacıbaşı VitrA
2012-2013VakıfBank
2013-2014VakıfBank
2014-2015Fenerbahçe Grundig
2015-2016VakıfBank
2016-2017Fenerbahçe

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Eczacıbaşı VitrA, filede şampiyonluk için sahaya çıkıyor
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