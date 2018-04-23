Eczacıbaşı VitrA, filede şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Vestel Venus Sultanlar Ligi adı altında bu sezon 34. kez oynanan Kadınlar 1. Voleybol Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA, şampiyonluğa çok yakın.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin play-off final serisinde VakıfBank karşısında 2-1 önde olan turuncu-beyazlı takım, rakibi ile yarın oynayacağı müsabakayı kazandığı takdirde kupayı müzesine götürecek.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin şampiyon olacağı play-off final serisindeki ilk maçı 3-0 kaybeden Eczacıbaşı VitrA, ikinci müsabakayı 3-1, üçüncü karşılaşmayı da 3-2 kazanarak seride 2-1 öne geçti.

VakıfBank'ın yarınki müsabakadan galip ayrılması durumunda ise şampiyon serinin beşinci ve son maçında belli olacak.

FİNAL YOLU

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezonu 21 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider bitiren Eczacıbaşı VitrA, play-off çeyrek final serisinde sezonu 8. tamamlayan Nilüfer Belediyespor ile eşleşti.

Nilüfer Belediyespor ile oynadığı iki müsabakadan da 3-0'lık skorlarla galip ayrılan turuncu-beyazlı ekip, yarı finalde Fenerbahçe ile karşılaştı.

Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe ile oynadığı müsabakaları 3-1 ve 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Normal sezonu ikinci sırada bitiren VakıfBank ise çeyrek finalde Beşiktaş, yarı finalde de Galatasaray'ı saf dışı bırakarak finale çıktı.

DAHA ÖNCE 16 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Eczacıbaşı, Kadınlar 1. Voleybol Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan takım durumunda bulunuyor.

Turuncu-beyazlı ekip, deplasmanlı ligde daha önce 16 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Deplasmanlı ligin ilk sezonu 1984-1985'ten 1988-1989'a kadar üst üste 5 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Eczacıbaşı, 1999-2003 yıllarında da üst üste 5 kez kupayı havaya kaldırdı.

Turuncu-beyazlılar, 1993-1994, 1994-1995, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 ve 2011-2012 sezonlarında da mutlu sona ulaştı.

Öte yandan Eczacıbaşı, deplasmanlı lig öncesinde de üst üste 12 şampiyonluk yaşadı.

VAKIFBANK'IN ŞAMPİYONLUKLARI

VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'dan sonra ligde en fazla şampiyonluk yaşayan takım.

Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan kulüp, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta adını aldı. Kulübün adı 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak yeniden değiştirildi.

Deplasmanlı ligde 1991-1992, 1996-1997, 1997-1998 sezonlarında şampiyon olan VakıfBank, Güneş Sigorta ile birleştikten sonra VakıfBank Güneş Sigorta ismiyle 2003-2004, 2004-2005 sezonlarında mutlu sona ulaştı. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.

VakıfBank, 2012-2013, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında da şampiyonluk kupasını müzesine götürme başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE 5 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Fenerbahçe, ligde 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde ilk şampiyonluğunu 2008-2009 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010 ve 2010-2011 sezonlarında da şampiyon olarak üst üste 3 kez kupayı kazandı.

Fenerbahçe, 2014-2015 ve 2016-2017'de de kupayı alan takım oldu.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUĞU YOK

Lig tarihinde Emlak Bankası 3 kez mutlu sona ulaştı.

Türk sporunun "Üç büyükler"inden Galatasaray ve Beşiktaş ise deplasmanlı ligde şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

ŞAMPİYONLAR

Kadın voleybolunda geride kalan 33 sezonun şampiyonları şunlar:

Sezon Şampiyon 1984-1985 Eczacıbaşı 1985-1986 Eczacıbaşı 1986-1987 Eczacıbaşı 1987-1988 Eczacıbaşı 1988-1989 Eczacıbaşı 1989-1990 Emlak Bankası 1990-1991 Emlak Bankası 1991-1992 VakıfBank 1992-1993 Güneş Sigorta 1993-1994 Eczacıbaşı 1994-1995 Eczacıbaşı 1995-1996 Emlak Bankası 1996-1997 VakıfBank 1997-1998 VakıfBank 1998-1999 Eczacıbaşı 1999-2000 Eczacıbaşı 2000-2001 Eczacıbaşı 2001-2002 Eczacıbaşı 2002-2003 Eczacıbaşı 2003-2004 VakıfBank Güneş Sigorta 2004-2005 VakıfBank Güneş Sigorta 2005-2006 Eczacıbaşı 2006-2007 Eczacıbaşı 2007-2008 Eczacıbaşı Zentiva 2008-2009 Fenerbahçe Acıbadem 2009-2010 Fenerbahçe Acıbadem 2010-2011 Fenerbahçe Acıbadem 2011-2012 Eczacıbaşı VitrA 2012-2013 VakıfBank 2013-2014 VakıfBank 2014-2015 Fenerbahçe Grundig 2015-2016 VakıfBank 2016-2017 Fenerbahçe