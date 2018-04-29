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'dan 3 madalya

Milli cu , 2. Dünya Plaj Poomsae Şampiyonası'nda 2 altın, 1 bronz madalya kazandı.

Giriş Tarihi: 29.4.2018 16:14 Güncelleme Tarihi: 29.4.2018 16:14
Kübra Dağlı'dan 3 madalya

Federasyonundan yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Rodos Adası'ndaki şampiyonada Türkiye'yi temsil eden tek sporcu 'nın 3 madalya elde ettiği bildirildi.

Milli sporcu, bireysel poomsae 18-30 yaş ve yüksek kırış kategorilerinde dünya şampiyonluğuna ulaşarak 2 altın madalyanın sahibi oldu. Kübra Dağlı, serbest stil bireysel poomsae kategorisinde ise bronz madalya elde etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK

, 2. Du¨nya Plaj Poomsae Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ku¨bra Dağlı'yı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, şampiyonada altın madalya kazanan Dağlı'ya tebrik telgrafı gönderdi.

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Kübra Dağlı'dan 3 madalya
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