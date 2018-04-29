Kübra Dağlı'dan 3 madalya

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Rodos Adası'ndaki şampiyonada Türkiye'yi temsil eden tek sporcu Kübra Dağlı'nın 3 madalya elde ettiği bildirildi.

Milli sporcu, bireysel poomsae 18-30 yaş ve yüksek kırış kategorilerinde dünya şampiyonluğuna ulaşarak 2 altın madalyanın sahibi oldu. Kübra Dağlı, serbest stil bireysel poomsae kategorisinde ise bronz madalya elde etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. Du¨nya Plaj Poomsae Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ku¨bra Dağlı'yı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, şampiyonada altın madalya kazanan Dağlı'ya tebrik telgrafı gönderdi.