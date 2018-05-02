Enes Başar bronz madalyanın sahibi oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda Enes Başar, bronz madalya kazandı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen organizasyonun 3. gününde Enes, grekoromen stil 67 kilo üçüncülük-beşincilik müsabakasında Danimarkalı Fredrik Holmquist Bjerrehuus ile karşılaştı.

Avrupa Şampiyonası'nda büyüklerde ilk kez mücadele eden milli güreşçi, 5-1 önde götürdüğü maçta rakibine 3 puan verse de minderden 5-4 galip ayrılmasını bildi.

Grekoromen stil 67 kiloda Avrupa üçüncüsü olan Enes, madalya sevincini Türk bayrağıyla minderde tur atarak yaşadı.

İlk müsabakasında Gürcü Shmagi Bolkvadze'ye yenilen milli güreşçi, repesajda Litvanyalı Edgaras Venckaitis'i 5-3 mağlup etmişti.

HEDEF 2020 TOKYO OLİMPİYATLARI

Enes Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Büyüklerde ilk kez mücadele ediyorum. Madalya aldığım için çok mutluyum. Hocalarıma, aileme, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlk kez madalya almak gurur verici. Bundan sonraki şampiyonalarda hedefim altın madalya. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon olmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu kiloda Rus Artem Surkov altın madalyaya uzanırken, gümüş madalyayı Gürcü Bolkvadze elde etti. Diğer bronz madalyayı ise Ermeni Karen Aslanyan aldı.

Türkiye, grekoromen stil müsabakalarını 1 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

Dağıstan'da 130 kiloda Rıza Kayaalp Avrupa şampiyonu olurken, 67 kiloda Enes Başar ve 55 kiloda Ekrem Öztürk üçüncülük kürsüsüne çıktı.