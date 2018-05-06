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, CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu

Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'in final maçında Romen ekibi CSM Volei Alba'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu. Temsilcimiz bu sonuçla kulüp tarihinde 4. kez Avrupa'nın bir numaralı kupasını müzesine götürdü.

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Giriş Tarihi: 6.5.2018 20:29 Güncelleme Tarihi: 6.5.2018 20:36
Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu

CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde şampiyon oldu.

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki şampiyonluk maçında Romanya ekibi CSM Volei Alba Blaj, VakıfBank'ı konuk etti. Sala Polivalenta'da oynanan mücadeleyi 3-0 kazanan VakıfBank, şampiyon oldu.

Üst üste 6 kez Dörtlü Final'de yer alan VakıfBank, Avrupa'nın en büyük kupasında üst üste 2, toplamda ise 4'üncü kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Öte yandan VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi kupasını üst üste iki kez kazanan ilk Türk takımı oldu.

SALON: Sala Polivalenta

HAKEMLER: Mario Bernaola (İspanya), Kari Partiainen (Finlandiya)

CSM VOLEI ALBA BLAJ: Crncevic, Onyejekwe, Cleger Abel, Salaoru, Krsmanovic, Barakova (Selime İlyasoğlu, Melisa Memiş, Möllers, Malasevic, Koleva, Thomaz de Aquino)

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gözde Kırdar, Rasic, Sloetjes, Zhu Ting, Zehra Güneş (Gizem Örge, Robinson, Melis Gürkaynak, Ayça Aykaç)

SETLER: 25-17, 25-11, 25-17

SÜRE: 70 dakika (25, 20, 25)
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Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu
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