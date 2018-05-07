Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu

, CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu

Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi final maçında Romen ekibi CSM Volei Alba'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu. Temsilcimiz bu sonuçla kulüp tarihinde 4. kez Avrupa'nın bir numaralı kupasını müzesine götürürken takım kaptanı Gözde Kırdar, profesyonel voleybol kariyerine Avrupa Şampiyonu ve turnuvanın En Değerli Oyuncusu (MVP) olarak son noktayı koydu.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018 01:59 Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 02:16
Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu

Voleybol Dörtlü Final organizasyonunun final maçında , ev sahibi Rumen ekibi CSM Volei Alba'yı 3-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

VakıfBank, üst üste ikinci, toplamda ise dördüncü kez kez adını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı.

Vakıfbank'ta şampiyonluk coşkusu!

Final maçına oldukça etkili başlayan VakıfBank, file önünde rakibine geçit vermezken, Rasic'in sayılarıyla ilk teknik molaya 8-1 önde geldi. Crncevic ve Krsmanovic'in sayılarıyla oyuna ortak olmak isteyen CSM Volei Alba karşısında iyi bir performans ortaya koymayı sürdüren sarı-siyahlılar, ikinci teknik molaya da 16-10 galip durumda ulaştı. Zhu Tink'in skorer oyunuyla rakibine şans tanımayan VakıfBank, ilk seti 25-17 kazandı.

VakıfBank, etkili oyununu ikinci sette de devam ettirdi. Zhu Ting'in başarılı performansıyla oyunu kontrolünde tutan sarı-siyahlılar, ilk teknik molaya 8-3 önde gelirken, ikinci teknik molaya kadar da rakibine sadece 1 sayı verdi: 16-4. VakıfBank, seti 25-11 kazanarak 2-0 üstünlük yakaladı.

CSM Volei Alba, üçüncü sete iyi başlarken, VakıfBank'ta yapılan basit hatalar sonrası ilk teknik molaya 8-4 önde ulaşan taraf oldu. Sonrasında toparlanan sarı-siyahlılar, Sloetjes'in etkili oyunuyla rakibini yakalayarak 11-10 öne geçti ve ikinci teknik molaya 16-11 galip durumda geldi. Rakibini son bölümde oyundan tamamen düşüren VakıfBank, seti 25-17, müsabakayı ise 3-0 kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Salon: Sala Polivalenta
Hakemler: Mario Bernaola (İspanya), Kari Partiainen (Finlandiya)
CSM Volei Alba: Crncevic, Onyejekwe, Cleger Abel, Salaoru, Krsmanovic, Barakova (Selime İlyasoğlu, Melisa Memiş, Möllers, Malasevic, Koleva, Thomaz de Aquino,
VakıfBank: Cansu Özbay, Gözde Kırdar, Rasic, Sloetjes, Zhu Ting, Zehra Güneş (Gizem Örge, Robinson, Melis Gürkaynak, Ayça Aykaç)
Setler: 17-25,11-25, 17-25
Süre: 70 dakika (25,20,25)

Vakıfbank'ta şampiyonluk coşkusu!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN