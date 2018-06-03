Ali Koç: Aziz Yıldırım efsane başkan olmayı fazlasıyla hak etmiştir

Ali Koç şöyle konuştu "Bir sözüm de Sayın Aziz Yıldırım'a. Sayın Aziz Yıldırım olmasa ben burada olmazdım. Semih burada olmazdı. Bu stat olmazdı. Türkiye'deki pek çok stat olmazdı. Fitili biz ateşledik. Göreceksiniz yakın zamanda Türkiye'de müthiş basketbol salonları olacak. O olmasa salonumuz da olmazdı. Başkanımız Aziz Yıldırım olmasa amatör sporlar bu halde olmazdı. Bunları unutmayın. Hayattaki herkesin artıları ve eksileri vardır. Bilanço sonunda başkanımız efsane başkan olmayı fazlasıyla hak etmiştir.

Ancak en büyük kahramanlığını da 3 Temmuz'da göstermiştir. Çünkü kendisi direkt hedef alınmıştır. Yönetici arkadaşlarımız, diğer arkadaşlarımız hedef alınmıştır. 12 Mayıs'ta burada neler olduğunu hepimiz gördük. Bütün bize karşı olanların en güçlü olduğu anda dimdik ayakta durdu. Hem o hem camiamız bu işten çok darbe yedik. Maddi manevi... Ben o zaman söylemiştim. Esas bunun etkisini 5-6 sene sonra göreceğiz. Sonra yorulduk, bıkkınlık geldi. Yorulmaya hakkımız yok. Hak ettiğimiz maddi haklar verilene kadar dimdik duracağız. Sanki 4 Temmuz'daymışız gibi. Fenerbahçe'yle kimse başa çıkamaz. Uzun süreç bizi bekliyor. En büyük savaşçısı kabul ettiği takdirde Aziz Yıldırım olacaktır. O bu mücadeleye devam edecektir. Hep beraber yapacağız. Şu anda size belki size fazla ihtiyaç yok. Bu hukuk ortamında gidecek. Ama Allah korusun, yargıdan hak etmediğimiz sonuç çıkarsa, bu camiayı bir daha test ederlerse size yine ihtiyaç olacak. Biz bir aileyiz. Mustafa Kemal'in yolunda gitmeye devam edeceğiz. Onun yolu bizim ışığımız olacak. Atamız Fenerbahçeli. Tarihte bize çok yakındı. Onun kimi tuttuğu önemli değil, kimin onun yolunda yürüdüğü önemli.

Hepinizin önünde saygı ve sevgiyle eğiliyorum. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. İnşallah biz de sizin hayallerini gerçeğe dönüştüreceğiz."