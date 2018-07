Satrançta 9 madalya

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada mücadele eden genç ustalar, 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalyanın sahibi oldu.

25 ülkeden 343 sporcunun yarıştığı şampiyonada, Türkiye, 35 satranççıyla mücadele etti. 7 yaş genel kategoride son tura şampiyonluğunu ilan ederek giren Eymen Eren, büyük son turdan da beraberlikle ayrıldı ve 8,5 puanla şampiyon oldu.

Oldukça çekişmeli geçen 15 yaş genel kategoride, Serhan Berat Özdemir son turda aldığı beraberlikle 6,5 puana ulaştı ve şampiyonluğunu ilan etti.

9 yaş genel kategoride turnuvayı 8 puanla bitiren Doruk Emir ile 15 yaş kız kategorisinde namağlup 5,5 puana ulaşan Eylül Çelik, gümüş madalyanın sahibi oldu. Bir başka namağlup WCM Defne Sade ise 5 puanla üçüncülüğü elde etti.

9 yaş kız kategorisinde son 4 maçı da kazanan Roza Aslan 6,5 puanla, 13 yaş kız kategorisinde son turlarda büyük bir atak yapan Ceylin Tikveşli 6,5 puanla bronz madalya kazandı.

13 genel kategorisinde Atakan Mert Biçer 6,5 puanla, 17 yaş genel kategoride CM Halit Kaan Kesgin, namağlup olarak 6 puanla üçüncü oldu.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, turnuvalardan alınan madalyaların uzun yıllardır büyük bir disiplinle sürdürdükleri çalışmaları taçlandırdığını belirtti.

Genç millilerin tarihi bir başarıya imza attığının altını çizen Tulay, şunları kaydetti:

"Gözleri pırıl pırıl parlayan, başarıları ile göğsümüzü kabartan, Türkiye'yi sevince boğan genç sporcularımızla ile ne kadar gurur duysak azdır. Sporcularımız, çocuklarımız, gençlerimiz, Avrupa'da ve dünyada rüzgar gibi esiyor. 5 yılda Türk satrancına 5 büyük usta kazandırdık. Bu ustaların hepsi de genç sporcularımız. Gençlerimizin bu kadar başarılı olmaları ve katıldıkları her turnuvadan başarıyla dönmeleri tesadüf değil. Türk satranç ailesi olarak uzun yıllardır büyük emek, çaba ve zaman harcayarak, her yaş kategorisine ve okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar her eğitim dönemine özel projeler geliştiriyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi satranç sporu ile tanıştırıp, Türk sporuna önemli sporcular kazandırıyoruz. Altyapıya yaptığımız yatırım başarımızın da sırrı."