İnşaat işçiliğinden Avrupa ikinciliğine: Ömer Amaçtan

İlçede ailesiyle birlikte yaşayan Ömer Amaçtan, 3 yıl önce inşaatlarda çalışırken tanıştığı atletizmde kendini geliştirdi ve önemli başarılara imza attı. Erzurum TOHM sporcusu olan Ömer, çalışmalarına Erzurum Atatürk Üniversitesi BESYO Atletizm Pisti'nde devam ediyor.

Genç sporcu, 2013 yılında Türkiye şampiyonu ve Balkon şampiyonluğu, 2015-2017 yılları arasında Balkan ikinciliği ve üçüncülüğü, 2017 yılında EYOF Avrupa şampiyonluğu ve son olarak 2018 yılında ise U18 Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik elde etti.

Üniversite sınavına hazırlanan Ömer Amaçtan, aynı zamanda Türkiye'yi ve Van'ı en iyi şekilde temsil etmek amacıyla Eylül ayında Arjantin'de düzenlenecek olan Yıldızlar Olimpiyatı'na hazırlanıyor.





"ATLETİZMLE TANIŞTIM HAYATIM DEĞİŞTİ"

Çok çalışarak ve sabrederek başarıya ulaştığını ifade eden Amaçtan, "Kendi çabalarımla bu seviyeye geldim, çok çalıştım. Spora başlamadan öncede inşaatta çalışıyordum baya zorlukların üstesinden gelerek buralara geldim. Atletizmle tanıştım hayatım değişti. 9 kardeşiz ağabeylerimin hepsi inşaatta çalışıyor. Babam serbest meslek bazen o da bizimle inşaatta çalışıyor. Ailem ilk önce biraz karşı çıktı çünkü bizim doğu insanı biraz bu işe olumlu bakmıyor. Ben ilk başta o zincirleri kırdım ondan sonra tabi destek vermeye başladılar" şeklinde konuştu.

"OLİMPİYATLARDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUM"

Olimpiyatlara gitmenin imkansız olmadığını hedefinin kararlı bir şekilde çalışıp Türkiye'yi Olimpiyatlarda temsil etmek olduğunu belirten Amaçtan, "Hedefim Dünya Şampiyonası'na ve Olimpiyatlara gitmek, o atmosferi yaşamak, orada ki üst düzey rakiplerle yarışmak çünkü Olimpiyat dünyanın en üst düzey yarışması orada Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Kararlılıkla çalışmaya devam ediyorum inşallah Olimpiyatlara kadar gidebilirim. Spora ülkemizde çok sıcak bakılmıyor sporcuların hepsinin kararlı ve inanarak çalışmasını istiyorum pes etmemeleri lazım ilk başta kimse başarıya ulaşamaz. Ben 4 yıl sonra milli takıma seçildim ve bugünlere gelebildim. İmkansız diye bir şey yoktur ölüm haricinde hedefe ulaşmakta hiçbir şey engel olamaz. Yıllar sonra kendimi Olimpiyatlarda görmek istiyorum orada yarışmak istiyorum ülkemi orada temsil edeceğim kararlıyım" dedi.