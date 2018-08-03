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Türk çiler dünya sıralamasında yine zirvede

Dünya Birliği (UWW), Temmuz ayı sikletlere ve sıralı müsabakalara göre, dünyada ilk altıya giren güreşçileri açıkladı.

DHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 13:15
Türk güreşçiler dünya sıralamasında yine zirvede

Listede aldıkları puanlara göre Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlarda seri başı olma imkanı sağlayan Türk çiler, her ay değişen listede yine ilk sıralarda yer aldı.

Türk güreşçilerin Temmuz ayı sıralamasındaki yerleri şöyle:

GREKOROMEN STİL
130KG
1. Rıza KAYAALP 45 puan
55KG
1. Ekrem ÖZTÜRK 43 puan
97KG
3. Cenk İLDEM 38 Puan
72KG
5. Murat DAĞ 30 puan
67KG
4. Murat FIRAT 32 puan

SERBEST STİL
86KG
1. Fatih ERDİN 76 puan
92KG
3. Serdar BÖKE 40 puan
57KG
3.Suleyman ATLI 32 puan
65KG
5. Selahattin KILIÇSALLAYAN 39 puan
70KG
5. Mustafa KAYA 31 puan
74KG
6. Soner DEMİRTAŞ 30 puan
79KG
5. Muhammet Nuri KOTANOĞLU 30 puan

KADINLAR
55KG
1. Bediha GÜN 33 puan
59KG
1. Elif Jale YEŞİLIRMAK 33 puan
72KG
2. Yasemin ADAR 38 puan
53KG
3. Aysun ERGE 33 puan

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Türk güreşçiler dünya sıralamasında yine zirvede
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