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‘Şu anda yaşadığımız ’un yanında çok küçük bir şey’

Başkanı , UNESCO toplantısında önemli mesajlar verdi

DERVİŞ UĞURLU Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018
‘Şu anda yaşadığımız 15 Temmuz’un yanında çok küçük bir şey’

UNESCO Geleneksel Sporlar ve Oyunlar Toplantısı'nda konuşan Başkanı , "Aslında şu anda yaşadığımız 15 Temmuz'un yanında çok küçük bir şey. Allah'ın izniyle bunun üstesinden bizim ülkemiz gelecektir. Çünkü Türkiye ekonomik temelleri sağlam olan bir ülke. Kim ne derse desin, şunun bunun ne dediğine bakmadan biz ülkemize güvenmek zorundayız. Biz büyüyen, genç nüfusu olan, insan sermayesi güçlü olan bir ülkeyiz. Ciddi krizleri atlatmayı başarmış ve bu krizlere karşı ciddi dayanıklılık kazanmış bir ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan, Etnospor Konfederasyonu olarak geleneksel sporların ve oyunların desteklenmesine yönelik verdikleri önemin altını da çizerek sözlerine şöyle devam etti: "UNESCO'nun geleneksel sporlara ilgisi, somut olmayan kültürel miras açısından; biz ise tabii ki geleneksel sporlarımızın somut olmayan kültürel miras olarak tanıtılmasını önemli buluyoruz. Ama Dünya Etnospor Federasyonu olarak bu sporların icrasına çok önem veriyoruz."

UNESCO İÇİN BİR ARADA

UNESCO Geleneksel Sporlar Toplantısı'na Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile komite yetkilileri ve konuk ülkelerin bakanları katıldı.

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‘Şu anda yaşadığımız 15 Temmuz’un yanında çok küçük bir şey’
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