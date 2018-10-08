Mcgregor’u paramparça etti

U
FC hafif sıklet maçında Dağıstanlı Nurmagomedov, İslam'a ve ailesine hakaret eden İrlandalı rakibi Conor McGregor
'a kafesi dar etti. Maç sonu da olay çıktı. Nurmagomedov, kendisini terörist olmakla bile suçlayan McGregor'u daha 4. rauntta rear naked choke (arkadan boğma)
ile pes ettirdi. Ki bu sırada 27-0 öndeydi. Ardından Khabib kafesin üstünden atlayarak maç boyu kendisine küfür eden McGregor'un jiujitsu hocası Dillon Danis'e saldırdı; ekibi de kafese girdi ve McGregor'a hücum etti. Olaylar için konuşan Khabib, "Babama, anneme küfür ettiler, dinime küfür ettiler, bana terörist dediler. Komisyondan özür diliyorum. Bu ben değilim. Ama kimse başkasının dinine, ülkesine hakaret edenez"
dedi. UFC
Başkanı Dana White ise olaylarla ilgili soruşturma açıldığını ve Khabib'e 2 milyon $'lık ödülün şimdilik verilmeyeceğini söyledi. F.Bahçe'nin Cezayirli oyuncusu Benzia da, sosyal medyadan Khabib'in dua ederkenki fotoğrafını paylaştı. 'YAZIKLAR OLSUN!' AK Parti
Milletvekili ve Dünya Super Sport Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, Dağıstanlı şampiyon boksör Nurmagomedov'u Instagram
hesabından kutlayıp, "Seni gönülden tebrik ediyorum" dedi. Sofuoğlu, S Sport kanalından naklen yayınlanan maçın yorumcuları Kaan Kazgan ve Yücel Tuğan'ı ise şu sözlerle eleştirdi: "Maçı Türkçe anlatan iki kişiye de yazıklar olsun. Zorunuza mı gitti Allah diyen Elhamdülillah diyen Müslümanın kazanması..."