Prades sürprizi

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4. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda sürpriz bir şampiyon çıktı. Konya'da 9 Ekim'de başlayan TUR 2018
'in 6. ve son etabı, Bursa
-İstanbul'da yapıldı. Bursa'da başlayan etapta sporcular Selçukgazi ve Orhangazi tünellerini geçtikten sonra Osmangazi Köprüsü'ne vardı ve ardından Avrasya Tüneli'nden geçerek Sultanahmet Meydanı'nda yarışı tamamladı.
Etab��, Bora-Hansgrohe takımının İrlandalı sporcusu Sam Bennett, 3 saat 36 dakika 28 saniyelik derecesiyle birinci sırada bitirdi. Bennett'ı 5'er saniye geriden takip eden Prades ikinci, BMC Racing Team'den Lüksemburglu Jean-Pierre Drucker ise üçüncü oldu. BENNETT İLK ÜÇTE YOK
Ve bu sonuçlarla TUR 2018'de birinciliği Euskadi Basque
Country-Murias takımından İspanyol Eduard Prades Reverter kazandı. Organizasyonda hiç etap galibiyeti bulunmayan Prades, 22 saat 26 dakika 16 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Aynı süreyi almasına rağmen genel derecede İspanyol sporcunun gerisinde kalan Kazakistanlı Alexey Lutsenko, ikinci oldu.
Bu ikiliyi 4 saniye geriden takip eden Team Katusha Alpecin'den Nathan Haas ise 3'üncülüğü aldı. Üç etap kazanan Sam Bennett ise kürsüye çıkamadı. ÖDÜLLERİ KALIN VE KASAPOĞLU VERDİ
TUR 2018'de genel klasman birinciliğini elde eden Eduard Prades Reverter'e ödülünü Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü İbrahim Kalın ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu takdim etti.