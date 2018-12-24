Lifecell Tech Drone Ligi şampiyonları belli oldu

Lifecell Tech Drone League 2018 finalleri sonunda, yetenekli pilotların en iyileri belli oldu. 33 pilotun yarıştığı ligde 4 pilot finale kalma başarısını göstermişti.

Heyecan dolu yarışlar sonunda Lifecell Tech Drone Ligi 2018 sezonunun şampiyonu 168 puanla Hollandalı yarışmacı Vince Irie nam-ı diğer Jedeye olurken ikincilik 140 puanla BowFPV olarak tanınan Berat Özdemir'e, üçüncülük de 132 puanla buqrakk.fpv olarak bilinen Buğra Kaan Kabakçı'ya gitti.

Şampiyon Jedeye Lifecell'den Huawei Mate 10 Pro kazanırken podyumu tamamlayan BowFPV ve buqrakk.fpv ise Huawei P20 Lite telefonların sahibi oldu.