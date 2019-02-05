Super Bowl Patriots’ın

Dünyanın en büyük ekonomiyi yaratan spor organizasyonu konumundaki Amerikan futbolu sezon finali, yani kendi adıyla 53. Super Bowl'da gülen New England Patriots oldu.

Bir Patriots efsanesi olan 41 yaşındaki quarterback Tom Brady'nin takımını zafere taşıdığı final, en düşük skorlu final olarak tarihe geçti. İlk çeyreği 0-0 geçilen maç, 13-3 bitti. Brady, 6. şampiyonluğunu kazanarak birçok kulübün hayalini kurmakta zorlandığı başarıya bireysel olarak ulaştı.

Maçın MVP'si Patriots'tan Edelman oldu. Turkish Airlines, hazırladığı 6 dakika 30 saniyelik reklam filmiyle Super Bowl'da ABD izleyicilerinin karşısına çıktı. THY, bu reklam için 66 milyon 300 bin dolar ödedi.