Medeniyet Okulları Masa Tenisi Küçük Erkekler İl Şampiyonası finalinde şampiyon oldu

Tozkopran Spor Salonunda yapılan Masa Tenisi Küçük Erkekler finalinde 16 okul yarıştı. Yarı finalde Beylikdüzü Medeniyet Ortaokulu, Şişli Terakki Tepeören Ortaokulunu 3-1 yenerek finale yükseldi. Sultangazi Medeniyet Ortaokulu ise Mavigün Ortaokulunu 3-0 yenerek finale çıktı
Final maçında ise Özel Sultangazi Medeniyet Ortaokulu, Özel Beylikdüzü Medeniyet Ortaokulunu 3-1 yenerek şampiyon oldu. Özel Beylikdüzü Medeniyet Ortaokulu ise ikinci oldu.
2018-2019 Masa Tenisi Finalistleri 2 Medeniyet Okulu
Müsabaka Şonuçları şöyle;
Özel Sultangazi Medeniyet Ortaokulu
Özel Beylikdüzü Medeniyet Ortaokulu
Özel Mavigün Koleji
Özel Şişli Terakki Tepeören Ortaokulu
Özel Sancaktepe Ortaokulu
FMV Özel Erenköy Işık Ortaokulu
Fatma Gözen Eralp Ortaokulu
FMV Özel Ayazağa Işık Ortaokulu