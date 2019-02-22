Medeniyet Okulları Masa Tenisi Küçük Erkekler İl Şampiyonası finalinde şampiyon oldu

Tozkopran Spor Salonunda yapılan Masa Tenisi Küçük Erkekler finalinde 16 okul yarıştı. Yarı finalde Beylikdüzü Medeniyet Ortaokulu, Şişli Terakki Tepeören Ortaokulunu 3-1 yenerek finale yükseldi. Sultangazi Medeniyet Ortaokulu ise Mavigün Ortaokulunu 3-0 yenerek finale çıktı

Final maçında ise Özel Sultangazi Medeniyet Ortaokulu, Özel Beylikdüzü Medeniyet Ortaokulunu 3-1 yenerek şampiyon oldu. Özel Beylikdüzü Medeniyet Ortaokulu ise ikinci oldu.





2018-2019 Masa Tenisi Finalistleri 2 Medeniyet Okulu

Müsabaka Şonuçları şöyle;

Özel Sultangazi Medeniyet Ortaokulu

Özel Beylikdüzü Medeniyet Ortaokulu

Özel Mavigün Koleji

Özel Şişli Terakki Tepeören Ortaokulu

Özel Sancaktepe Ortaokulu

FMV Özel Erenköy Işık Ortaokulu

Fatma Gözen Eralp Ortaokulu

FMV Özel Ayazağa Işık Ortaokulu

