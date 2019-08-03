60. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Kurtdereli Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyona 70'i baş boyunda olmak üzere yaklaşık bin pehlivan katılıyor.

Etkinliğin ilk gününde minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta ve büyük orta boylarda mücadeleler gerçekleştiriliyor.

Kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen güreşçiler, önce peşrev çekti, ardından pehlivanlar, rakibinin sırtını yere getirmek için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Balıkesir Güreş İl Temsilcisi Raşit Ataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nin Kırkpınar'ın rövanşı niteliğinde devam ettiğini söyledi.

Ataş, organizasyonda ilk kez bu kadar yüksek katılım sağlandığını belirterek,"Gerçekten kıran kırana mücadeleler oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Karesi Belediye Başkanımız, Federasyon Başkanımız yağlı güreşe destek veriyor, değer verip değer katıyorlar." diye konuştu.

Balıkesir'in Kırkpınar'da en çok başpehlivan çıkaran şehir olduğunu ifade eden Ataş, şöyle konuştu:

"Kurtdere Yağlı Güreşleri'nde geçen yıl inanılmaz bir final müsabakası yaşandı. Bu yıl da başpehlivanlık güreşlerinde Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, geçen yılın Kurtdereli Başpehlivanı Ali Balaban ve Kurtdere'de kemerin ebedi sahibi Orhan Okulu favori güreşçiler arasında. Tabii ki başpehlivanlarımız büyüklerimizin gelmesinden dolayı heyecan yaratıcı müsabakalar çıkaracaklar. Tüm seyircilerimizi Kurtdere'ye bekliyorum."

60. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri yarın yapılacak final karşılaşmalarıyla sona erecek.