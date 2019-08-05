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Milliler ’de tarih yazdı

Giriş Tarihi: 5.8.2019
Milliler İsviçre’de tarih yazdı
Uluslararası Paralimpik Komite tarafından İsviçre'nin Notvil kentinde düzenlenen Para Atletizm Gençler U20 Dünya Şampiyonası'nda özel sporcular Oğuz Türker ve Muhsine Gezer dünya şampiyonu oldular. Oğuz Türker, şampiyonada T20 kategorisinde 1500 metrede 4.16'lık derecesiyle altın madalyaya ulaşırken, Muhsine, 17 yaş altı kadınlar 1500 metre yarışındaki 5 dakika 11 saniyelik derecesiyle 400 metreden sonra bir kez daha kürsünün zirvesine çıktı. Milli sporcu Havva Elmalı ise T11 kategorisi 400 metre yarışında 74 saniyelik derecesiyle gümüş madalya alarak dünya ikincisi oldu.
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Milliler İsviçre’de tarih yazdı
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