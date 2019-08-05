Milliler İsviçre’de tarih yazdı

BUGÜN NELER OLDU

Uluslararası Paralimpik Komite tarafından İsviçre'nin Notvil kentinde düzenlenen Para Atletizm Gençler U20 Dünya Şampiyonası'nda özel sporcularOğuz Türker, şampiyonada T20 kategorisinde 1500 metrede 4.16'lık derecesiyle altın madalyaya ulaşırken, Muhsine, 17 yaş altı kadınlar 1500 metre yarışındaki 5 dakika 11 saniyelik derecesiyle 400 metreden sonra bir kez daha kürsünün zirvesine çıktı.