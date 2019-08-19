Altın çocuk Kerem Kamal

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Estonya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Kerem Kamal, grekoremen stil 60 kiloda altın madalya kazandı. Güreşin yükselen yıldızıGeçen yıl Slovakya'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda da altın madalyayı boynuna takan 20 yaşındaki sporcumuz üst üste dördüncü kez dünyanın zirvesine çıktı.Genç sporcu ilk kez katıldığı büyükler Avrupa Şampiyonası'nda da bronz madalya elde etti. Okul seçmelerinde tesadüfen keşfedilen Kerem,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcumuz Kerem Kamal'ı tebrik etti.