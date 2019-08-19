Altın çocuk Kerem Kamal

Estonya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Kerem Kamal, grekoremen stil 60 kiloda altın madalya kazandı. Güreşin yükselen yıldızı Kamal finalde, Ermeni rakibi Sahak Hovhannisyan'ı üstün bir oyun sonunda 7-2 yenerek dünya şampiyonu oldu.
Geçen yıl Slovakya'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda da altın madalyayı boynuna takan 20 yaşındaki sporcumuz üst üste dördüncü kez dünyanın zirvesine çıktı. Avrupa'da da ilk kez 2014 yılında yıldızlarda şampiyon olduktan sonra 2015, 2017, 2018 yıllarında gençlerde altın madalyayı Türkiye'ye getiren Kerem, doktor raporuyla çıktığı U23 Avrupa Şampiyonası'nda ise yine altın madalyaya aldı.
Genç sporcu ilk kez katıldığı büyükler Avrupa Şampiyonası'nda da bronz madalya elde etti. Okul seçmelerinde tesadüfen keşfedilen Kerem, gözünü şimdiden 2020 Tokyo Olimpiyatları'na dikti.
ERDOĞAN'DAN KUTLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcumuz Kerem Kamal'ı tebrik etti.