Etnospor'da ezeli kapışma: Radamel Falcao - Vedat Muriqi

Etnospor Kültür Festivali'nin 4'üncüsünün açılışı Türkiye Süper Ligi'nin en gözde oyuncularını ağırlayacak. Yeşil sahalarda birbirlerine rakip olan futbolun yıldızları bu kez Etnospor Kültür Festivali'nin galasında geleneksel ok atarak kozlarını paylaşacak.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Radamel Falcao ve Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi futboldaki hünerlerini birbirlerine rakip olarak okçulukta da sergileyecek.

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İkilinin düellosunda kazananın kim olacağı ise merak konusu... Atatürk Havalimanı'nda bugün saat 13.00'te nefes kesen geleneksel okçu müsabakalarına Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera ve Radamel Falcao, Fenerbahçeli oyuncular Emre Belözoğlu ve Vedat Muriqi, Medipol Başakşehirli oyuncular Arda Turan ve Gökhan İnler ile eski futbolcular Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Rüştü Reçber, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Mehmet Aurelio, Mustafa Doğan, Ogün Temizkanoğlu, Ayhan Akman ve Nihat Kahveci de katılacak.

Ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak da festivalde yer alacak.