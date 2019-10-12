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’nda tarihi başarı! dünya şampiyonu

2019 'nda milli sporcu 14.933'lük derecesiyle dünya şampiyonu oldu ve bu başarıya ulaşan ilk Türk sporcu unvanını elde etti. Milli cimnastikçi ayrıca Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2019 20:54 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 22:40
Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda tarihi başarı! İbrahim Çolak dünya şampiyonu

Milli sporcu İbrahim Çolak, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda, halka aleti finali yapıldı.

İbrahim Çolak, 14.933'lük derecesiyle şampiyon olurken, cimnastikte büyüklerde altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Milli cimnastikçi ayrıca Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

"Şanlı Türk ordumuza armağan ediyorum"

Milli sporcu, madalya töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Stuttgart'ta yapılan Dünya Şampiyonası'nda tarihimizin ilk madalyasını kazandım. Aynı zamanda altın madalya. Bunun için çok mutluyum." diyen İbrahim Çolak, "Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza, Mehmetçiğimize ve Türk milletine armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda tarihi başarı! İbrahim Çolak dünya şampiyonu
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