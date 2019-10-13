Ringde altın günü

RUSYA'DA düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 3 milli sporcumuz finale yükseldi. 69 kiloda Busenaz Sürmeneli Rusya'dan Saadat Dalgatova'yı, 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu da daha önce 6 kez dünya şampiyonu olan Hint Chungneijang Mary Kom Hmangte'yi yenerek finale çıktılar. Son finalist 81 kiloda Elif Güneri oldu. Üç sporcumuz da bugün finalde mücadele edecek.

İstanbulluları 3 Kasım Pazar günü maratona bekliyoruz

41. Vodafone İstanbul Maratonu'nun tanıtım toplantısı dün yapıldı. Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, "Bu yıl maratonun 41'inci yaşını kutluyoruz. 'Kırk bir kere maşallah' diyoruz. Maratonu 8 yıldır büyük bir gururla destekliyoruz. Maratonun ardından, yarı maratona da ismimizi verdik. Ayrıca, 10K hazırlık koşularının da ana sponsoru olduk. Böylece, Spor İstanbul ile birlikte, yıl boyu kentteki tüm koşu etkinliklerine destek vereceğiz. Maratona katılım, her yıl sponsorluğumuzun da katkısıyla artıyor. Çipli koşucu sayısı 2011'den bu yana yaklaşık 4 kat arttı. Maratonda bu yıl çocuklar için koşacağız. Kodlama eğitimlerimizle çocuklarımızı dijital geleceğe hazırlayacağız. Tüm İstanbulluları 3 Kasım Pazar sabahı maratona bekliyoruz" dedi.

FENERBAHÇE KAYIPLA BAŞLADI

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde sezona 3 şampiyonluk adayından biri olarak giren Fenerbahçe Opet, ilk maçında THY'yi 3-2 yense de rakibine 1 puan kaptırdı. Fenerbahçe ilk iki seti 25-18 ve 25-15 aldı. Üçüncü sette de 21-19'u bulan sarılacivertliler, çok hata yapınca THY 22-25 ile durumu 1-2'ye getirdi. 4'üncü seti de 18-25 alan THY setleri eşitledi. Altın sette daha iyi oynayan Fenerbahçe 15-9'luk skorla maçtan 3-2 galip ayrıldı. Diğer sonuçlar: VakıfBank-Aydın BŞB: 3-1, Atlas Global Yeşilyurt- PTT: 3-2, Beylikdüzü Voleybol-Eczacıbaşı VitrA: 0-3.

HAYALDİ, GERÇEK OLDU

KENYALI atlet Eliud Kipchoge, iki saat barajının altında maraton yarışı tamamlayan ilk sporcu olarak tarihe geçti. Avusturya'nın Viyana kentinde düzenlenen 42 kilometrelik maratona katılan 34 yaşındaki Kipchoge, yarışı 1 saat 59 dakika 40 saniye içinde ilk sırada bit-i rerek önemli bir başarıya imza attı. Ancak bu derece, yarışın resmi müsabaka sayılmaması ve yarışa önde başlayan yönlendirici olması gerekçeleriyle IAAF tarafından resmi dünya rekoru olarak sayılmayacak.

MEHMETÇİĞE BAĞIŞ SELİ

GAZİ Koşusu'nu son 5 yıldır üst üste kazanan jokey Ahmet Çelik, birinci olduğu Byerley Turk Koşusu'ndan elde ettiği kazancın (380 bin TL) bir kısmını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını açıkladı. TFF Üçüncü Lig ekibi Kocaelispor da bugün Kozan Spor'la oynayacağı maçın hasılatını Mehmetçik Vakfı'na bağışlama kararı aldı. Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

DİŞİ KANARYA ÇOK FARKLI

HERBALİFE Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2019-20 sezonu dün derbi ile başladı. Sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası ile giren Fenerbahçe Öznur Kablo, Beşiktaş TRC İnşaat'i 97-54 yendi. Sarı-lacivertlilerde Iagupova 21, Williams da 20 sayı ile oynadı. Beşiktaş'ta ise Anderson'un 20, Snytsina'nın da 13 sayısı vardı.