Adem Kılıççı ile fit&fight

BUGÜN NELER OLDU

Dünya şampiyonu milli boksörümüz Adem Kılıççı, Maltepe'de açtığı Sportial Fitness ve Dövüş Akademisi'ne, hayatına sporu katmak isteyen herkesi bekliyor. Kılıççı, "Sportial'da herkes için çalışma programı ve paketler dizayn ettik. Hafta sonları çocukların sağlıklı büyümesini teşvik etmek ve yeteneklerini keşfetmek için özel jimnastik kurslarımız gibi birçok kursumuz olacak.diye konuştu.