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ile fit&fight

Giriş Tarihi: 14.10.2019
Adem Kılıççı ile fit&fight
Dünya şampiyonu milli boksörümüz Adem Kılıççı, Maltepe'de açtığı Sportial Fitness ve Dövüş Akademisi'ne, hayatına sporu katmak isteyen herkesi bekliyor. Kılıççı, "Sportial'da herkes için çalışma programı ve paketler dizayn ettik. Hafta sonları çocukların sağlıklı büyümesini teşvik etmek ve yeteneklerini keşfetmek için özel jimnastik kurslarımız gibi birçok kursumuz olacak. Savunma sporlarını seven, görünüşüne ve sağlığına önem veren erkekler için ise "fit&fight" programlarını yaptık" diye konuştu.
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Adem Kılıççı ile fit&fight
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