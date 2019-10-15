Şampiyon Busenaz'dan "asker selamı" açıklaması

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Busenaz Sürmeneli, A Haber'e konuştu.

Şampiyon olduktan sonra asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlerimizi unutmayan Busenaz Sürmeneli şunları söyledi:

Dünya boks şampiyonasında altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli Şampiyonluğu Mehmetçiğe armağan etti

"SON RAUNTTA ANTRENÖRÜM 'ASKERLERİMİZ İÇİN DÖVÜŞ' DEDİ"

"5 maç yaptım. Çok zorluydu ama sonu güzel ve gururlu bitti. Ülkemin bu zor zamanlarında, Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimizi birazcık da olsa sevindirebildiysem ne mutlu bana. Çok gururluyum bu konuda. Final maçında Çinli rakibimle dövüşürken 3 raunt öncesinde antrenörüm bana "Onlar için dövüş" dedi. Ben de kanımın son damlasına kadar askerlerimiz için savaştım ve dövüştüm. İnanın 3. raunt nasıl geçti hatırlamıyorum. Sonunda onlara asker selamı vererek onları birazcık olsun gururlandırabildiysem ne mutlu bana."

"ASKERLERİMİZ BİZİM İÇİN CANINI VERİRKEN"

"Ağlayarak verdim selamı, kendimde değildim. Çok gururlu ve onurlu biri olarak indim o ringden. Askerlerimiz bizim için canını verirken, biz de onlar için bir selam vermişiz hiç de sorun değil benim için"

ŞİMDİ HEDEF TOKYO

"Martta yapılacak olan olimpiyat elemlerinde kotamı alıp 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak istiyorum. Orada da madalyamızı aldıktan sonra inşallah ülkemizi ve milletimizi onurlu ve gururlu bir şekilde temsil edip ülkeme dönmek istiyorum."

"CUMHURBAŞKANIMIZIN SPORA VERDİĞİ DEĞERİ HERKES GÖRÜYOR"

"Cumhurbaşkanımızla konuştum. Çok samimi ve içten dilekleriyle bizi tebrik etti. Bütün arkadaşlarımızla ve teknik heyetle konuştu. Güzel bir sohbet oldu. Gerçekten onun spora verdiği değeri herkes görüyor. Bakanlarımız da arayıp tebrik ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum."