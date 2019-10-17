File derbisinde F.Bahçe güldü

BUGÜN NELER OLDU

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde derbide Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 3-0 yendi. Kanarya, ikinci maçını da kazanırken, Kartal ilk yenilgisini aldı. Fenerbahçe Mihajlovic'in smaçlarıyla ilk seti 25-21 kazandı. İkinci sete çok etkili başlayan sarılacivertliler, bu seti 25-13 üstün tamamladı. Üçüncü sete taktik servisler atarak başlayan Fenerbahçe Opet, 25-13'lük üstünlük kurdu ve mücadeleyi 3-0 kazandı.Eczacıbaşı VitrA- Nilüfer Belediyespor: 3-1, Galatasaray HDI Sigorta- Karayolları: 3-0.