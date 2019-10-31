Hem çocuklar hem de çevre için koşacaklar

3 Kasım'da düzenlenecek olan Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda, çocuklar için koşacak olan Vodafone Takımı, basınla buluştu. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, "Maratonda 106 ülkeden 37 bin sporcu koşacak.
Bu sene 'Çocuklar için koş'
diyoruz. Vodafone Park'ın önüne koyacağımız bir adımsayar ile oradan geçen katılımcıların, çocuklarına kodlama eğitimi vermek istiyoruz. 100 kişilik gönüllülerimiz koşucuların arkasından gelerek hem koşacak hem de çevre temizliği yapacak. 'Çöp madam'
projesiyle bir ilke imza atacağız" dedi. Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ise "Türkiye'de ilk defa 37 bin kişi start alacak. 7 milyon TL bağış toplandı. Bu rakamın, 15-16 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor
" şeklinde konuştu.
FARKINDALIK MESAJI
VODAFONE
Takımı'nda yer alan eski milli voleybolcu Neslihan Demir, "Bütün ailelerden çocuklarını takım sporu yapmaya teşvik etmesini istiyorum"
ifadelerini kullanırken, 2 çocuğu ile halk koşusunda yer alacağını belirten milli basketbolcu Kerem Gönlüm ise şunları söyledi: "Güzel bir amaç için buradayız. İstanbul Maratonu sadece spor etkinliği değil, farkındalık projelerine imza atan bir etkinlik."
TUNCAY KURTULUŞ