Hem çocuklar hem de çevre için koşacaklar

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3 Kasım'da düzenlenecek olan Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda, çocuklar için koşacak olan Vodafone Takımı, basınla buluştu. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, "Bu senediyoruz. Vodafone Park'ın önüne koyacağımız bir adımsayar ile oradan geçen katılımcıların, çocuklarına kodlama eğitimi vermek istiyoruz. 100 kişilik gönüllülerimiz koşucuların arkasından gelerek hem koşacak hem de çevre temizliği yapacak.projesiyle bir ilke imza atacağız" dedi. Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ise "Türkiye'de ilk defa 37 bin kişi start alacak." şeklinde konuştu.Takımı'nda yer alan eski milli voleybolcu Neslihan Demir,ifadelerini kullanırken, 2 çocuğu ile halk koşusunda yer alacağını belirten milli basketbolcu Kerem Gönlüm ise şunları söyledi:TUNCAY KURTULUŞ