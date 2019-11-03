Haydi İstanbul, durma koş!

GÜZERGâH

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Vodafone 41. İstanbul Maratonusloganıyla bugün koşulacak. Anadolu yakasından start alıp Avrupa'da son bulacak, dünyada iki kıta arasındaki tek maraton olan organizasyon,Ayrıca tekerlekli sandalye yarışı da devam edecek. Altın maratonlar listesindeki yarışa 106 ülkeden yaklaşık 140 bin kişi katılacak. 37 bin kişi çipli koşularda yer alırken halk koşusuna 100 bin kişi bekleniyor.09.15'teki 15 km koşusunda atletler, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden Sirkeci yönüne sapacak sporcular, Yenikapı Miting Alanı karşı caddesindeki bitiş noktasına varacak. 09.45'teki Halk koşusu Altunizade Köprüsü'nden başlayacak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçildikten sonra koşu, Vodafone Park önünde son bulacak.ORGANIZASYON için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dahil tüm parkur güzergahı ve bağlantılı tüm yollar, bugün saat 03.00 ile 15.00 arasında trafiğe kapalı olacak. Metrobüs seferleri ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden yapılacak.