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Final nefes kesti

Open 2019 heyecanlı bir finalle son buldu.Tam altı oyuncunun play-off’a kaldığı turnuvada, İngiliz Hatton birinciliği elde ederken, 2 milyon dolarlık ödülü de kazandı

Giriş Tarihi: 11.11.2019
Final nefes kesti
Turkish Airlines Open 2019 uluslararası golf turnuvasında İngiliz Tyrrell Hatton şampiyon oldu. Organizasyonun son gününde yapılan atışlar sonucunda 6 oyuncu play-off'a kaldı. Avrupa Turu kapsamında 6 kişinin birinci olarak play-off'a kalması durumu üçüncü kez Türkiye'de yaşandı. Playoff'un 4. turunda Schwab'ın yakın mesafeden atışı kaçırması sonucu, şampiyonluğu ve 2 milyon dolarlık ödülü Tyrrell Hatton kazandı.

ATA'YA SAYGI DURUŞU
Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası'nda mücadele eden dünyanın ünlü golfçüleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıldönümü nedeniyle saygı duruşunda bulundu. Saat 09.05'te çalan siren sesi ile birlikte dünyaca ünlü golfçüler ısınma hareketlerini bırakarak 1 dakikalık saygı duruşuna geçtiler.
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