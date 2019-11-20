Beni tehdit ettiler

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Milli Hentbol Takımı'nın kalecisi Yunus Özmusul, takım olarak asker selamı verdiklerini hatırlattı ve yaşananları şöyle dile getirdi:
"29 Ekim'de Olympiakos'ta oynayan Durmuş Ali Tınkır'la Yunanistan'a döndük. Kulüplerimiz asker selamının sorun oluşturduğunu, taraftarların bizim gönderilmemiz için baskı yaptığını söylediler. Taraftar baskısı öyle bir safhaya ulaştı ki kulübe mailler yolladılar. 'Yunus ayrılmazsa kulübe zarar veririz'
demeye başladılar. Sosyal medyada da yazmaya başladılar. Durmuş Ali'yle salona yalnız gidip gelemedik. Can güvenliğimiz yoktu."
SORUN BİZİM TÜRK OLMAMIZDI!
"Ülkemiz bana çok destek verdi. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile konuştum. Atina Büyükelçiliğimiz olaya dahil oldu. Yunan halkı tarafından faşist olduk, ırkçı olduk. Fakat AEK takımının bir Boşnak futbolcusu eylül ayında gol attığında asker selamı verdi. Yine Yunan Ligi'nde başka futbol takımının oyuncusu 13 Ekim'de asker selamı vermişti.
Biz Türk olduğumuz için sorun yaşadık ama Türk olduğumuz için bunu yaşıyorsak ben gurur duyuyorum. Başımız dik, alnımız açık. Durmuş da Olympiakos'la sözleşmesini feshediyor. Önemli olan vatanımız. Ekmeğimizi böleriz ama vatan bölünmez."
A Milli Hentbol Takımı oyuncuları, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak ve Barış Pınarı Harekâtı'na destek için Belçika galibiyeti sonrası asker selamı ile poz vermişti.