Beni tehdit ettiler

BUGÜN NELER OLDU

Milli Hentbol Takımı'nın kalecisi Yunus Özmusul, takım olarak asker selamı verdiklerini hatırlattı ve"29 Ekim'de Olympiakos'ta oynayan Durmuş Ali Tınkır'la Yunanistan'a döndük. Kulüplerimiz asker selamının sorun oluşturduğunu, taraftarların bizim gönderilmemiz için baskı yaptığını söylediler. Taraftar baskısı öyle bir safhaya ulaştı ki kulübe mailler yolladılar.demeye başladılar. Sosyal medyada da yazmaya başladılar. Durmuş Ali'yle salona yalnız gidip gelemedik. Can güvenliğimiz yoktu.""Ülkemiz bana çok destek verdi. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile konuştum. Atina Büyükelçiliğimiz olaya dahil oldu. Yunan halkı tarafından faşist olduk, ırkçı olduk. FakatBiz Türk olduğumuz için sorun yaşadık ama Türk olduğumuz için bunu yaşıyorsak ben gurur duyuyorum. Başımız dik, alnımız açık. Durmuş da Olympiakos'la sözleşmesini feshediyor.A Milli Hentbol Takımı oyuncuları, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak ve Barış Pınarı Harekâtı'na destek için Belçika galibiyeti sonrası asker selamı ile poz vermişti.