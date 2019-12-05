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tarih yazdı

Genç sporcu, Yüzme Şampiyonası 50 metre kurbağalamada ikinci oldu

Giriş Tarihi: 5.12.2019
Emre Sakçı tarih yazdı
Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 50 metre kurbağalamada gümüş madalya aldı. İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Sakçı, finalde 25.82'lik derecesiyle Avrupa ikincisi oldu. Emre'nin bu madalyası, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada Türkiye'nin kazandığı ilk madalya oldu. Yarışı 25.51'lik derecesiyle Rus sporcu Morozov ilk sırada tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu başarısından dolayı Emre'yi tebrik etti. DÜNYA REKORU KIRMIŞTI
Emre, 4 yıl önce Turkcell Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalama seçmelerinde 26.67'lik zamanıyla gençler dünya rekorunu kırarak tarihe geçen ilk Türk sporcu olmuştu.
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Emre Sakçı tarih yazdı
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