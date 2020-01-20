Haber turu

GEÇTIĞIMIZ yıl Khabib Nurmagomedov'a yenilip ringlere veda eden Conor McGregor, zaferle geri döndü. Las Vegas'ta Donald Cerrone'yi sadece 40 saniyede nakavt eden İrlandalı karma dövüşçü, 3 milyon dolarlık (17.6 milyon lira) ödülün de sahibi oldu.İTALYA Serie A Ligi'nde Genoa ile Roma karşı karşıya geldi. 5 maç sonra ilk 11'de şans bulan milli futbolcumuz, 5. dakikada attığı golle Roma'yı 1-0 öne geçirdi. Sarı-kırmızılıların diğer gollerini Biraschi (kk) ve Dzeko attı. G.Saray'ın kiralamak istediği stoper Mert Çetin ise 84'te oyuna girdi. Roma, Mert'i bırakmayacağının mesajını verdi.CRYSTAL Palace'ın Manchester City ile 2-2 berabere kaldığı maça ilk 11'de çıkan ve takımının ilk golünü atan Cenk Tosun'a menajerinden övgüler yağdı. Roy Hodgson, Cenk'in çok daha iyi yerlere geleceğini belirtirken, "Cenk'in daha ilk maçtan yaptığı ortada. Futbol direktörü Dougie Freedman alkışları almalı.dedi.düzenlenen Uluslararası Paralimpik Yüzme Yarışları'nda 14 yaşındaki Koral Berkin Kutlu, 200 metre serbest kategorisinde altın madalya alarak Paralimpik A Barajı'nı geçmeyi başardı. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin Twitter hesabından da "Milli sporcumuzu tebrik eder, 2020 Tokyo vizesi yolunda başarılar dileriz" paylaşımı yapıldı.Lig'de Liverpool'u kimse durduramıyor. Anfield Stadı'nda Manchester United'ı konuk eden Kırmızılar, mücadeleyi 2-0 kazandı. Liverpool'a galibiyeti getiren goller Van Dijk ile Salah'tan geldi. Bir maçı eksik olan Liverpool puanını 64'e çıkarıp, 2. sıradaki Manchester City ile farkı 16'ya çıkardı. Çağlarlı Leicester City ise Burnley'ye 2-1 yenilerek 3. sırada kaldı.

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