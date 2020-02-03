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'da şampiyon belli oldu! Super Bowl'un kazananı

Amerika'nın en büyük spor organizasyonu olarak lanse edilen () şampiyonluk mücadelesi 'da kazanan belli oldu. Müthiş şovların düzenlendiği gecede şampiyon oldu. 49ers'ı 31-20'lik skorla mağlup eden Kansas City Chiefs, 54'üncüsü düzenlenen finali tam 50 yıl sonra kazanmayı başardı. Karşılaşmanın devre arasında ise dünya starları ve Shakira da sahne aldı. Ayrıca Jennifer Lopez'in 11 yaşındaki kızı Emme de sahneye çıkarak şarkı söyledi. Gecede helikopter kazasında hayatını kaybeden da unutulmadı.

Giriş Tarihi: 3.2.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 10:06 ABONE OL
Super Bowl'da şampiyon belli oldu! Super Bowl'un kazananı Kansas City Chiefs

Dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan ve Amerika'nın en prestijli turnuvası olan Amerikan Futbol Ligi NFL'in şampiyonluk mücadelesi olan Super Bowl, bu sene de tüm dünyayı ekrana kilitledi. Bu yıl 54. kez düzenlenen Super Bowl'da şampiyonluk için Kansas City Chiefs ve San Francisco 49'ers karşılaştı. Kazanan 31-20'lik skorla Kansas City Chiefs oldu. Chiefs, Super Bowl'da bu başarıya 50 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı.

Maç sırasında gösterilen reklamların saniyesinin milyon dolarlara ulaştığı Super Bowl için, devre arasında hangi starların sahne alacağı da merak ediliyordu. 54'üncüsü düzenlenen finalde Jennifer Lopez ve Shakira sahne aldı ve izleyenleri büyüledi.



Shakira performansı sırasında sahneye Porto Rikolu rap şarkıcısı Bad Bunny'yi çıkartırken Jennifer Lopez ise Kolombiyalı J Balvin ile düet yaptı.

Shakira ve Jenniffer Lopez, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden NBA'in ve basketbolun efsane ismi Kobe Bryant'ı da unutmadı. Bad Bunny, Kobe için yazdığı 6 Rings adlı şarkıyı seslendirdi.



Geçtiğimiz senelerde Super Bowl için sahne alan isimler ise Maroon 5, Lady Gaga, Beyonce, Justin Timberlake, Bruno Mars, Madonna ve Katy Perry olmuştu.

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Super Bowl'da şampiyon belli oldu! Super Bowl'un kazananı Kansas City Chiefs
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