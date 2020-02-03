Dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan ve Amerika'nın en prestijli turnuvası olan Amerikan Futbol Ligi NFL'in şampiyonluk mücadelesi olan Super Bowl, bu sene de tüm dünyayı ekrana kilitledi. Bu yıl 54. kez düzenlenen Super Bowl'da şampiyonluk için Kansas City Chiefs ve San Francisco 49'ers karşılaştı. Kazanan 31-20'lik skorla Kansas City Chiefs oldu. Chiefs, Super Bowl'da bu başarıya 50 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı.

Maç sırasında gösterilen reklamların saniyesinin milyon dolarlara ulaştığı Super Bowl için, devre arasında hangi starların sahne alacağı da merak ediliyordu. 54'üncüsü düzenlenen finalde Jennifer Lopez ve Shakira sahne aldı ve izleyenleri büyüledi.





Shakira performansı sırasında sahneye Porto Rikolu rap şarkıcısı Bad Bunny'yi çıkartırken Jennifer Lopez ise Kolombiyalı J Balvin ile düet yaptı.

Shakira ve Jenniffer Lopez, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden NBA'in ve basketbolun efsane ismi Kobe Bryant'ı da unutmadı. Bad Bunny, Kobe için yazdığı 6 Rings adlı şarkıyı seslendirdi.





Geçtiğimiz senelerde Super Bowl için sahne alan isimler ise Maroon 5, Lady Gaga, Beyonce, Justin Timberlake, Bruno Mars, Madonna ve Katy Perry olmuştu.