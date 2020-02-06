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İş birliğini geliştireceğiz

Başkanı ’ı ziyaret eden Başkanı , “Sn.Erdoğan Türk okçuluğuna son yıllarda önemli katkılar verdi. Okçular Vakfı ile federasyonumuz arasındaki iş birliğini daha da geliştireceğiz” dedi

Giriş Tarihi: 6.2.2020 ABONE OL
İş birliğini geliştireceğiz
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Okçuluk Federasyonu yönetimi ve Okçuluk Milli Takımı'nı Okçular Vakfı'nda kabul etti. Federasyon Başkanı Abdullah Topaloğlu, Bilal Erdoğan'ın Türk okçuluğuna son yıllarda önemli katkılar verdiğini belirterek, "Okçular Vakfı ve federasyonumuzun iş birliği Türk okçuluğunu üst seviyelere taşıdı. Birlikte yapabileceğimiz projelerimizi paylaştık. İş birliğini daha da geliştirerek Türk okçuluğuna birlikte hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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