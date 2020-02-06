İş birliğini geliştireceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Okçuluk Federasyonu yönetimi ve Okçuluk Milli Takımı'nı Okçular Vakfı'nda kabul etti. Federasyon Başkanı Abdullah Topaloğlu, Bilal Erdoğan'ın Türk okçuluğuna son yıllarda önemli katkılar verdiğini belirterek, "Okçular Vakfı ve federasyonumuzun iş birliği Türk okçuluğunu üst seviyelere taşıdı.ifadelerini kullandı.