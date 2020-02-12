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'nda grekoromen stil 60 kilo finalinde milli güreşçi , Gevorg Gharibyan'a yüksek puan avantajıyla kaybederek, Avrupa ikincisi oldu.

AA Tüm Sporlar
Giriş Tarihi: 12.2.2020 20:53 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 20:55 ABONE OL
Kerem Kamal, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününe, erkekler grekoromen stilde final ve üçüncülük müsabakalarıyla devam edildi.

Grekoromen stilde 60 kiloda mücadele eden milli güreşçi Kerem Kamal, Ermeni rakibiyle final mücadelesine çıktı.

Milli güreşçi, Ermeni rakibiyle normal süresi 5-5 biten maçı, yüksek puan avantajının rakibinde olması sebebiyle final mücadelesini kaybederek gümüş madalya aldı.

Kerem Kamal, Türkiye'ye 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki ilk madalyasını getirdi.

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Kerem Kamal, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
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