Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Federer'den kötü haber!

Federer'den kötü haber!

Dünya 3 numarası İsviçreli tenisçi , sakatlığı nedeniyle bu yıl 'a katılamayacağını duyurdu. sitesi Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Federer, bir süredir sağ dizinden sorun yaşadığını belirterek, "Bir süre iyileşmesini bekledim ama gerçekleşmedi. Teknik ekibim ve takımımla yaptığım görüşmelerin ardından dün 'de ameliyat edildim. Doktorlar, ameliyatın başarılı geçtiğini ve tam iyileşme sağlanacağını söyledi. Sakatlığım nedeniyle bu yıl Fransa Açık, Dubai, , Bogota ve Miami tenis turnuvalarında mücadele edemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 20.2.2020 14:57 ABONE OL
Federer'den kötü haber!
Dizinden ameliyat edilen İsviçreli tenisçi, aralarında Fransa Açık'ın da yer aldığı birçok turnuvada bu sezon mücadele edemeyecek

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Federer, bir süredir sağ dizinden sorun yaşadığını belirterek, "Bir süre iyileşmesini bekledim ama gerçekleşmedi. Teknik ekibim ve takımımla yaptığım görüşmelerin ardından dün İsviçre'de ameliyat edildim. Doktorlar, ameliyatın başarılı geçtiğini ve tam iyileşme sağlanacağını söyledi. Sakatlığım nedeniyle bu yıl Fransa Açık, Dubai, Indian Wells, Bogota ve Miami tenis turnuvalarında mücadele edemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde iki olimpiyat madalyasının yanı sıra 20 grand slam şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki Federer, bu sezonki çim kort turnuvalarına yetişeceğini de belirtti.

Federer, ilerleyen yaşı nedeniyle Fransa Açık'a 2016 ile 2018 sezonları arasında katılmamayı tercih ederken, geçen yıl ise ezeli rakibi İspanyol Rafael Nadal'a yarı finalde kaybetmişti.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık, 24 Mayıs-7 Haziran tarihlerinde yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Federer'den kötü haber!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN