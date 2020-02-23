Eşref Apak beşledi

BUGÜN NELER OLDU

Türk atletizminin Olimpiyat madalyalı üç isminden biri olan milli çekiççi Eşref Apak, Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda 77,56 metre atarak barajı geçti ve 5. kez Olimpiyat vizesi aldı. 37 yaşındaki sporcumuz, 74,29'luk atışla başladığı yarışmada ikinci hakkında 77,27'yi, ardından da 77,46'yı buldu. Olimpiyat barajı olan 77,50'yi beşinci hakkında 77,56 metre atarak geçen milli sporcu Tokyo biletini elde etti.2008, 2012 ve 2016 Olimpiyatları'nda da boy göstermişti.