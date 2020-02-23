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beşledi

37. yaşındaki milli sporcumuz, çekiç atmada 77,56’lık derecesiyle 5. kez olimpiyatlara katılma hakkı kazandı

Giriş Tarihi: 23.2.2020 ABONE OL
Eşref Apak beşledi
Türk atletizminin Olimpiyat madalyalı üç isminden biri olan milli çekiççi Eşref Apak, Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda 77,56 metre atarak barajı geçti ve 5. kez Olimpiyat vizesi aldı. 37 yaşındaki sporcumuz, 74,29'luk atışla başladığı yarışmada ikinci hakkında 77,27'yi, ardından da 77,46'yı buldu. Olimpiyat barajı olan 77,50'yi beşinci hakkında 77,56 metre atarak geçen milli sporcu Tokyo biletini elde etti. İlk kez 2004'te Atina'da mücadele eden ve 2. olan Apak, 2008, 2012 ve 2016 Olimpiyatları'nda da boy göstermişti.
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Eşref Apak beşledi
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