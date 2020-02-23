Geleneksel sporların her zaman yanındayız

Dünya Etnospor Konfederasyonunca bu yıl "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Etnospor Forumu, Antalya Belek'te başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu forumda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Türkiye tüm imkanlarıyla geleneksel spor dallarının her daim yanındadır ve destekçisidir.
Geleneksel değerlere sahip çıkmayı, bu yolda yapılan her çabayı değerli buluyoruz. Ülke olarak sportif tesisleşmeye çok önem verdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 18 yılda sporda gerçekleştirdiğimiz atılımın dünyada başka bir örneğinin olmadığı kanaatindeyiz."