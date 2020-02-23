Geleneksel sporların her zaman yanındayız

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ

Dünya Etnospor Konfederasyonunca bu yıl "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Etnospor Forumu, Antalya Belek'te başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu forumda yaptığı konuşmada şunları söyledi:Geleneksel değerlere sahip çıkmayı, bu yolda yapılan her çabayı değerli buluyoruz.