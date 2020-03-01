Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye şehitlerini dün son yolculuklarına uğurlarken sporcular da sahada onları unutmadılar. ING Basketbol Erkekler Süper Ligi'nde oynanan ilk maç olan Bahçeşehir-Darüşşafaka Tekfen mücadelesinden önce şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu. Mücadeleyi ise 91-87 Bahçeşehir Koleji kazandı.Galatasaray HDİ Sigorta-Tofaş maçına ise sarı-kırmızılı takımpankartı ile çıktı. Tribünlere devepankartları asıldı. Maçın galibi 80-75'lik skorla Galatasaray oldu. Bursaspor da Bandırma'yı 88-78 yendi.Bayanlar Ligi'nde oynanan Beşiktaş- Galatasaray maçında da oyuncular sahaya şehitlerimiz için pankartlar açtı. Sarı kırmızılılar, mücadeleden 92-67 galip ayrıldı.