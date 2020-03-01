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Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır

İdlib şehitleri için dün basketbol maçlarından önce saygı duruşu yapılırken, -Tofaş maçında açılan pankart adeta duygulara tercüman oldu

Giriş Tarihi: 1.3.2020 ABONE OL
Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır
Türkiye şehitlerini dün son yolculuklarına uğurlarken sporcular da sahada onları unutmadılar. ING Basketbol Erkekler Süper Ligi'nde oynanan ilk maç olan Bahçeşehir-Darüşşafaka Tekfen mücadelesinden önce şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu. Mücadeleyi ise 91-87 Bahçeşehir Koleji kazandı.
Galatasaray HDİ Sigorta-Tofaş maçına ise sarı-kırmızılı takım "Milletimizin başı sağ olsun" pankartı ile çıktı. Tribünlere de "Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır" ve "Aziz şehitlerimizin mekanı cennet olsun" pankartları asıldı. Maçın galibi 80-75'lik skorla Galatasaray oldu. Bursaspor da Bandırma'yı 88-78 yendi.

DERBİDE GÜLEN ASLAN
Bayanlar Ligi'nde oynanan Beşiktaş- Galatasaray maçında da oyuncular sahaya şehitlerimiz için pankartlar açtı. Sarı kırmızılılar, mücadeleden 92-67 galip ayrıldı.
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