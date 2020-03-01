Türkiye şehitlerini dün son yolculuklarına uğurlarken sporcular da sahada onları unutmadılar. ING Basketbol Erkekler Süper Ligi'nde oynanan ilk maç olan Bahçeşehir-Darüşşafaka Tekfen mücadelesinden önce şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu. Mücadeleyi ise 91-87 Bahçeşehir Koleji kazandı.
Galatasaray HDİ Sigorta-Tofaş maçına ise sarı-kırmızılı takım "Milletimizin başı sağ olsun"
pankartı ile çıktı. Tribünlere de "Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır"
ve "Aziz şehitlerimizin mekanı cennet olsun"
pankartları asıldı. Maçın galibi 80-75'lik skorla Galatasaray oldu. Bursaspor da Bandırma'yı 88-78 yendi.
DERBİDE GÜLEN ASLAN
Bayanlar Ligi'nde oynanan Beşiktaş- Galatasaray maçında da oyuncular sahaya şehitlerimiz için pankartlar açtı. Sarı kırmızılılar, mücadeleden 92-67 galip ayrıldı.