Djokovic'ten anlamlı hareket!

Dünya bir numarası, ünlü tenisçi Novak Djokovic, ihtiyaç sahibi tenis oyuncuları için bir çalışma içinde olduğunu açıkladı. İsviçreli raket Stan Wawrinka ile Instagram üzerinde yaptığı söyleşide planını anlatan Sırp yıldız, Roger Federer ve Rafael Nadal ile konuştuğunu söyledi.

ATP ile bir çalışma içine girdiğini ifade eden Djokovic, diğer yıldızlarla bir araya gelerek toplayacakları bağışla dünya sıralamasında alt sıralarda yer alan oyuncuları destekleyeceklerini ifade etti.

Djokovic, 3 ila 4.5 milyon dolar arasında bir bağış toplayarak 200 ila 700. sıra arasındaki tenis oyuncularına yardım edeceklerini belirtti.

ATP ile birlikte büyük grand slam organizasyonlarının da desteğini beklediğini ifade eden Djokovic, en çok ihtiyaca sahip oyuncuların belirleneceği bir sistem üzerinde durduklarının da altını çizdi.

Kadın ve erkek tenisi corona virüsü salgını nedeniyle yaklaşık bir aydır askıya alınırken temmuz ortasına kadar herhangi bir organizasyon yapılmayacak. Bu nedenle yapılacak yardım, gelirlerinden uzak kalan tenis oyuncuları için büyük bir anlam ifade edecek.