Hamza Yerlikaya: Depresyon normal ama geçecek

Koronavirüs sürecinde evde ailesi ile izolasyona giren Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, SABAH Spor'a yaşanan süreci ve sporcuların durumlarını anlattı. Dünyanın zor bir sınav verdiğini kaydeden Yerlikaya, Türkiye'nin çok iyi bir mücadele verdiğini şu sözlerle vurguladı:

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en hızlı tedbirleri alan ülkelerin başında geliyoruz. Olimpiyat Komitesi önce erteleme konusunda istemez bir tavır içine girdi. Ancak daha sonra işin boyutu değişince ertelemek zorunda kaldı. 2021 Temmuz'da başlayacak olimpiyatlar... Erteleme bizim için avantaj da oldu, dezavantaj da oldu. Avantaj kısmı İbrahim Çolak ve Taha Akgül gibi sporcularımızın sakatlıkları vardı. Onların iyileşme süreci olacak. Ancak olimpiyat için çalışan, çok iyi ritim yakalamış sporcularımız için ise dezavantaj oldu.

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TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA

Sporcular için sürecin zorlu geçmesi doğal. Depresyona girmeleri de normal. 'Acaba rakibim nasıl? Çok mu geri kaldım' diye vesveseye kapılabilirler. Bu düşünceye kapılmasınlar. Çünkü dünyadaki şartlar eşit. Bakanlık olarak sporcularımızla görüşüyoruz. Onlara kendi hayatımdan örnekler veriyorum. Ülke olarak bu hastalıktan erken kurtulacağız. Hazırlık dönemleri de rakiplerinden daha erken başlayacaktır. Bu da onlar için bir avantaj olabilir.

İnternet üzerinden antrenman yaptırmayı doğru bulmuyorum. İnternet üzerinden sporcuyu motive etmek, internet üzerinden sporcuya antrenman yaptırmak, bu kadar saçma bir şey olabilir mi? Bu tarz konulara da asla kulak vermesinler.

Sayın Abdurrahim Albayrak'ın amatör branşların kapatılması ile ilgili sözlerini talihsiz bir açıklama olarak kabul ediyorum. Ya da kapattın diyelim, bütün mali problemin çözüldü mü? Devletten herhangi bir destek almıyorum deme şansın da yok. Her şey bitti, bütün giderler bitti amatör sporcular sırtımıza yük mü oldu? Çok yanlış.

ÇOCUKLARIMLA GÜREŞİYORUM

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