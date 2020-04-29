ABD bitik, ülkemle gurur duyuyorum

WBC Süper Orta Sıklet'te dünyanın 1 numarası olan ve hazırlıklarını 11 aydır ABD'de sürdürendünyayı kasıp kavuran Koronavirüs'le ilgili düşüncelerini paylaştı.Yıldırım, "ABD'deki durum içler acısı.Ülkenin nüfusu 350 milyona yakın. Salgınla ilgili önlemleri çok geç aldılar ve iş işten geçmiş oldu.Kendi ülkeme baktığımda sınavdan başarıyla çıktığımızı görüyorum. Süreci çok iyi yönettik. Tüm dünyaya örnek olduk.ifadelerini kullandı.