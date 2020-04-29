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bitik, ülkemle gurur duyuyorum

Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
ABD bitik, ülkemle gurur duyuyorum
WBC Süper Orta Sıklet'te dünyanın 1 numarası olan ve hazırlıklarını 11 aydır ABD'de sürdüren Türk boksör Avni Yıldırım, dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs'le ilgili düşüncelerini paylaştı. Türkiye ile Amerika'yı kıyaslayan Yıldırım, "ABD'deki durum içler acısı. Özellikle Kaliforniya ve New York bölgeleri bitik durumda. Ülkenin nüfusu 350 milyona yakın. Salgınla ilgili önlemleri çok geç aldılar ve iş işten geçmiş oldu. Ülkemle bir kez daha gurur duydum. Kendi ülkeme baktığımda sınavdan başarıyla çıktığımızı görüyorum. Süreci çok iyi yönettik. Tüm dünyaya örnek olduk. Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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ABD bitik, ülkemle gurur duyuyorum
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