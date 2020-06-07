Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Son dakika... UFC dövüşçüsü Conor McGregor emekliliğini açıkladı

Son dakika... dövüşçüsü Conor emekliliğini açıkladı

Son dakika... Dünyaca ünlü dövüşçüsü Conor emekli olduğunu açıkladı. Twitter hesabından annesiyle olan fotoğrafını paylaşan McGregor, dövüşü bıraktığını takipçilerine duyurdu.

Giriş Tarihi: 7.6.2020 09:43 ABONE OL
Son dakika... UFC dövüşçüsü Conor McGregor emekliliğini açıkladı

UFC dövüşçüsü Conor McGregor flaş bir karar aldı.

31 yaşındaki karma dövüş sporcusu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla emekli olduğunu açıkladı. Annesiyle birlikte Las Vegas'ta dünya şampiyonluğunun ardından çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşan McGregor, her şey teşekkür ederek, emekliliği duyurdu.

McGregor, "Arkadaşlar merhaba, emekli olmaya karar verdim. İnanılmaz anılar için çok teşekkür ederim. Ne yolculuktu ama! Buraya Las Vegas'ta dünya şampiyonu olduktan sonra annemle çekildiğim fotoğrafı koyuyorum. Her şey gönlünüzce olsun" ifadelerini kullandı.


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika... UFC dövüşçüsü Conor McGregor emekliliğini açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA