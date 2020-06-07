Son dakika... UFC dövüşçüsü Conor McGregor emekliliğini açıkladı

UFC dövüşçüsü Conor McGregor flaş bir karar aldı.

31 yaşındaki karma dövüş sporcusu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla emekli olduğunu açıkladı. Annesiyle birlikte Las Vegas'ta dünya şampiyonluğunun ardından çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşan McGregor, her şey teşekkür ederek, emekliliği duyurdu.

McGregor, "Arkadaşlar merhaba, emekli olmaya karar verdim. İnanılmaz anılar için çok teşekkür ederim. Ne yolculuktu ama! Buraya Las Vegas'ta dünya şampiyonu olduktan sonra annemle çekildiğim fotoğrafı koyuyorum. Her şey gönlünüzce olsun" ifadelerini kullandı.





