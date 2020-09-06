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7’den 70’e seven hemen herkeste pist üzerinde inanılmaz hızlarla giden araçlarının motor sesi heyecan yaratır. Pek çok efsane pilotun yarıştığı Formula 1 ’nın 8. Yarışı olan ’e damgasını vurdu. takımında yarışan Gasly, yarışı birinci sırada tamamladı. Bu gelişme sonrasında F1 severler kazanan pilota ilişkin Pierre Gasly kimdir, kaç yaşında, ? Sorularla bilgi araştırması yapmaya başladı. Peki, Pierre Gasly kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 6.9.2020 22:25 Son Güncelleme: 6.9.2020 22:26 ABONE OL
Pierre Gasly kimdir? Formula 1 Pilotu Pierre Gasly kaç yaşında, nereli?

Motor Sporlarının en prestijli yarışlarından olan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. Yarışı olan İtalya Grand Prix'te, F1'in son dönem en önemli yarışçılarının mücadelesinde birinciliği Pierre Gasly kazandı. Bu gelişmeyle birlikte kazanan Scuderia Alpha Tauri pilotu Gasly ile ilgili Pierre Gasly kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Pierre Gasly kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte tüm detaylar…

PIERRE GASLY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Pierre Gasly (d. 7 Şubat 1996) Fransız Formula 1 pilotu. Şu an Scuderia AlphaTauri için yarışmaktadır.

KARİYERİ

Toro Rosso (2017-2018)

2017 ve 2018 sezonlarında Scuderia Toro Rosso-Honda takımıyla yarıştı.[1] 2018 sezonunu takviminde yer alan 21 yarışın 5'inde ilk 10'a girdi, 5 yarışta finişi göremedi. Sezonu 29 puanla 5. sırada tamamladı.

Red Bull Racing (2019)

20 Ağustos 2018 tarihinde Red Bull takımı Gasly'nin 2019 Formula 1 sezonu'nda Red Bull Racing-Honda ile yarışacağını açıkladı.

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Pierre Gasly kimdir? Formula 1 Pilotu Pierre Gasly kaç yaşında, nereli?
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