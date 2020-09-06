Pierre Gasly kimdir? Formula 1 Pilotu Pierre Gasly kaç yaşında, nereli?

Motor Sporlarının en prestijli yarışlarından olan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. Yarışı olan İtalya Grand Prix'te, F1'in son dönem en önemli yarışçılarının mücadelesinde birinciliği Pierre Gasly kazandı. Bu gelişmeyle birlikte kazanan Scuderia Alpha Tauri pilotu Gasly ile ilgili Pierre Gasly kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Pierre Gasly kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte tüm detaylar…

PIERRE GASLY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Pierre Gasly (d. 7 Şubat 1996) Fransız Formula 1 pilotu. Şu an Scuderia AlphaTauri için yarışmaktadır.

KARİYERİ

Toro Rosso (2017-2018)

2017 ve 2018 sezonlarında Scuderia Toro Rosso-Honda takımıyla yarıştı.[1] 2018 sezonunu takviminde yer alan 21 yarışın 5'inde ilk 10'a girdi, 5 yarışta finişi göremedi. Sezonu 29 puanla 5. sırada tamamladı.

Red Bull Racing (2019)

20 Ağustos 2018 tarihinde Red Bull takımı Gasly'nin 2019 Formula 1 sezonu'nda Red Bull Racing-Honda ile yarışacağını açıkladı.